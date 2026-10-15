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2° turno

Lula diz que não sabia que Bolsa Família não seria reajustado

Presidente afirmou que decidiu aumentar o benefício após questionar ministros e disse que havia espaço fiscal para a correção

Lula (PT) explica a Renata Lo Prete, em entrevista à TV Globo, a decisão de reajustar o Bolsa Família. - (crédito: TV Globo)
Lula (PT) explica a Renata Lo Prete, em entrevista à TV Globo, a decisão de reajustar o Bolsa Família. - (crédito: TV Globo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na noite desta quinta-feira (15/10) que não sabia que o Bolsa Família não seria reajustado e disse ter determinado o aumento do benefício após questionar seus ministros. Em entrevista à TV Globo, o petista foi questionado pela jornalista Renata Lo Prete sobre o anúncio da correção ter ocorrido apenas 17 dias antes do primeiro turno das eleições.

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“Eu não sabia, porque é inexplicável, Renata, é inexplicável que no governo do Lula alguém pense não reajustar, sabe, a inflação no salário das pessoas. É impensável. Mas aconteceu”, declarou o presidente, em resposta à jornalista.

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Lula afirmou ainda que tomou a decisão depois de descobrir que o benefício não havia sido corrigido. Segundo ele, havia espaço fiscal para autorizar o aumento. “Se tem espaço fiscal para aumentar, por que não aumentaram? Aí tomei a decisão de mandar aumentar o Bolsa Família”, disse.

Durante a entrevista, o presidente também foi questionado sobre o projeto de Orçamento de 2027, enviado pelo governo ao Congresso em 31 de agosto, que também não previa a correção do programa. Lula reiterou que só decidiu pelo reajuste depois de tomar conhecimento da ausência de previsão.

A discussão sobre o reajuste do Bolsa Família ocorre em meio ao debate sobre a capacidade do governo de ampliar gastos sociais sem comprometer as metas fiscais. Lula, por sua vez, sustentou que havia recursos disponíveis para a correção do benefício.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 15/10/2026 22:18 / atualizado em 15/10/2026 22:23
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