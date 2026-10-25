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ELEIÇÕES 2026

Prof. Maria do Carmo vence segundo turno e é eleita governadora do Amazonas

Candidata do Partido Liberal (PL) vira resultado desfavorável do primeiro turno e será governadora do estado pela primeira vez

Professora Maria do Carmo (PL) - (crédito: Divulgação / Cenarium)
Professora Maria do Carmo (PL) - (crédito: Divulgação / Cenarium)

Professora Maria do Carmo (PL) é a nova governadora do Amazonas. A candidata foi eleita para a posição pela primeira vez na trajetória política após derrotar o adversário no segundo turno, Omar Aziz (PSD). A vitória nas urnas veio com 60,11% dos votos a 39,89%, com 87,21% das urnas apuradas neste domingo (25/10). 

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No primeiro turno, Maria do Carmo saiu derrotada. Foram 40,37% contra 24,73% a favor de Aziz. No pleito seguinte, no entanto, a professora amazonense reverteu o resultado negativo e saiu com a vitória. 

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Nascida em Manaus, Maria é empresária e professora. É formada em Ciências Contábeis pela UFAM (Universidade Federal do Amazonas). Atua há mais de 20 anos como reitora da Fametro, instituição de ensino superior na região Norte.

Em 2024, foi candidata a vice-prefeita de Manaus. Em 2022, concorreu ao cargo de suplente de senador. Dessa vez, tem como candidato à vice-governador Mario Aníbal Gomes da Costa Junior, o Coronel Aníbal.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 25/10/2026 20:36
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