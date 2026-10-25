Prof. Maria do Carmo vence segundo turno e é eleita governadora do Amazonas

Professora Maria do Carmo (PL) é a nova governadora do Amazonas. A candidata foi eleita para a posição pela primeira vez na trajetória política após derrotar o adversário no segundo turno, Omar Aziz (PSD). A vitória nas urnas veio com 60,11% dos votos a 39,89%, com 87,21% das urnas apuradas neste domingo (25/10).

No primeiro turno, Maria do Carmo saiu derrotada. Foram 40,37% contra 24,73% a favor de Aziz. No pleito seguinte, no entanto, a professora amazonense reverteu o resultado negativo e saiu com a vitória.

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Nascida em Manaus, Maria é empresária e professora. É formada em Ciências Contábeis pela UFAM (Universidade Federal do Amazonas). Atua há mais de 20 anos como reitora da Fametro, instituição de ensino superior na região Norte.

Em 2024, foi candidata a vice-prefeita de Manaus. Em 2022, concorreu ao cargo de suplente de senador. Dessa vez, tem como candidato à vice-governador Mario Aníbal Gomes da Costa Junior, o Coronel Aníbal.