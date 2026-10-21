Roberto Justus declara apoio a Flávio Bolsonaro e cita ataques à filha

"Eu sempre fui de direita e continuo sendo", afirmou Justus no vídeo - (crédito: Reprodução/Instagram)

O empresário e apresentador Roberto Justus declarou apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República em um vídeo publicado nas redes sociais na terça-feira (20/10). Na gravação, ele defendeu propostas econômicas do senador, criticou a condução da economia pelo governo federal e relatou ataques sofridos pela filha, Rafaella Justus, de 17 anos, após votar pela primeira vez.

"Eu sempre fui de direita e continuo sendo", afirmou Justus no vídeo. Ele disse acreditar na livre iniciativa, na economia de mercado e no investimento privado, além de criticar os gastos públicos e os juros elevados.

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O empresário também elogiou Flávio Bolsonaro, a quem descreveu como mais equilibrado e moderado do que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "O Flávio me surpreendeu positivamente", declarou.

Justus ainda defendeu o plano de governo do candidato e afirmou que programas sociais, como o Bolsa Família e a Farmácia Popular, serão mantidos caso ele seja eleito. Segundo o empresário, a proposta é criar oportunidades para que beneficiários conquistem autonomia financeira.

Roberto Justus comenta ataques contra a filha

Parte do vídeo foi dedicada à repercussão da primeira votação de Rafaella Justus. A adolescente recebeu críticas nas redes sociais após publicar uma foto em que aparece com uma pequena bandeira do Brasil na roupa, ao comemorar o primeiro voto. A imagem levou usuários a associá-la a um posicionamento político, e a jovem passou a receber comentários ofensivos.

No pronunciamento, Roberto Justus afirmou que a filha foi alvo de ataques e ameaças, incluindo mensagens que desejavam sua morte.

"A minha filha foi votar pela primeira vez com uma bandeirinha do Brasil na blusa e foi massacrada nas redes", disse. "Teve até gente desejando a morte dela", acrescentou.

O empresário criticou o que chamou de intolerância política e afirmou que a reação contra a filha o afetou pessoalmente. Ele também disse que decidiu se manifestar publicamente, apesar de esperar novas críticas por sua posição eleitoral.

Críticas à economia e apoio ao candidato do PL

Ao justificar o apoio a Flávio Bolsonaro, Justus citou preocupações com os gastos públicos, os juros, a recuperação judicial de empresas e a segurança pública. O empresário afirmou que o cenário econômico pode prejudicar a atividade empresarial e a geração de empregos.

Ele também defendeu a proposta de acabar com a reeleição e pediu que os eleitores leiam o plano de governo antes de avaliar as propostas do candidato.

Ao encerrar o vídeo, Justus declarou explicitamente seu voto: "Eu vou de Flávio Bolsonaro 22".

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João Doria também sinaliza voto em Flávio Bolsonaro

O ex-governador de São Paulo, João Doria, também sinalizou apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno. Durante um evento da Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp), no último domingo (18/10), Doria criticou a relação do governo Lula com a comunidade judaica e afirmou que votaria contra o presidente.

“Meu voto, pela segunda vez, no próximo domingo, será contra aquela pessoa que não teve a dignidade de respeitar a comunidade judaica no Brasil”, declarou Doria durante o encontro. Embora não tenha citado diretamente o nome de Flávio na frase, a declaração foi interpretada como uma sinalização de voto no adversário de Lula no segundo turno.