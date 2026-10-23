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SEGUNDO TURNO

Real Time Big Data divulga pesquisa sobre 2º turno presidencial nesta sexta

Levantamento ouviu 2 mil eleitores em todo o país e aborda intenção de voto, rejeição aos candidatos e avaliação da campanha eleitoral

22/10.2026 - Ed Alves CB/DA Press. Politica. Urna Eletronica. Eleicções 2026. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
22/10.2026 - Ed Alves CB/DA Press. Politica. Urna Eletronica. Eleicções 2026. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O instituto Real Time Big Data divulga nesta sexta-feira (23/10) uma nova pesquisa de intenção de voto para o segundo turno da eleição presidencial de 2026. O levantamento mede a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), a dois dias da votação, marcada para domingo (25/10).

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A pesquisa ouviu 2 mil eleitores em todo o Brasil entre segunda-feira (19/10) e quinta-feira (22/10). O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%.

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Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09670/2026, a pesquisa foi realizada com recursos próprios da Real Time Mídia Ltda., responsável pelo instituto, e tem custo declarado de R$ 30 mil.

Intenção de voto e rejeição

O questionário investiga a intenção de voto para o segundo turno em duas modalidades. Na pergunta espontânea, os entrevistados podem indicar livremente o candidato escolhido. Na estimulada, são apresentados os nomes de Lula e Flávio Bolsonaro, além das opções de voto em branco ou nulo e de não sabe ou não respondeu.

O levantamento também mede a rejeição aos candidatos, perguntando em quem os eleitores não votariam para presidente. As respostas incluem ainda a possibilidade de rejeitar ambos ou declarar que não rejeita nenhum dos dois.

Outro ponto abordado é o grau de definição do voto. Os entrevistados são questionados se já decidiram em quem votar. Aqueles que declaram preferência por um dos candidatos também respondem sobre a possibilidade de mudar de escolha e votar no adversário.

Desempenho na campanha

A pesquisa inclui perguntas sobre a avaliação dos candidatos nos debates, nas sabatinas e nos programas de televisão. Os entrevistados são questionados se acompanharam esses conteúdos e, em caso afirmativo, qual candidato consideraram ter tido o melhor desempenho.

O instituto também pergunta em quem os participantes votaram no primeiro turno, permitindo identificar a distribuição das preferências entre os eleitores que participaram da primeira etapa da disputa presidencial.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 23/10/2026 00:01
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