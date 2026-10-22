Datafolha: Lula tem 49% de aprovação, melhor índice desde julho

Brazil's President and presidential candidate Luiz Inacio Lula da Silva speaks during a ceremony to sign a decree establishing a zero-fare policy for urban public transportation at the Planalto Palace in Brasilia on October 21, 2026. (Photo by Evaristo Sa / AFP) - (crédito: AFP)

A avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresenta sinais de melhora na reta final da disputa pelo quarto mandato. A nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (22/10), mostra que o petista tem 49% de aprovação pessoal, contra 48% de desaprovação. É a primeira vez desde 23 de julho que o saldo fica favorável ao presidente.

A diferença entre os dois grupos ainda é estreita, mas representa uma mudança em relação ao levantamento anterior. Há uma semana, Lula era desaprovado por metade dos entrevistados (50%), enquanto 48% diziam aprovar sua atuação. Agora, a parcela favorável ao presidente cresceu um ponto percentual, e a contrária recuou dois.

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Quando a pergunta é sobre a administração federal, porém, a avaliação negativa continua à frente. Para 39% dos entrevistados, o governo é ruim ou péssimo. Outros 36% consideram a gestão boa ou ótima, enquanto 24% a classificam como regular.

Apesar da diferença entre as avaliações positivas e negativas, os números também indicam uma melhora na percepção sobre o governo. Na pesquisa anterior, a taxa de avaliação ruim ou péssima era de 41%, dois pontos percentuais acima do índice atual. Já a parcela que considerava a gestão boa ou ótima passou de 35% para 36%. A avaliação regular oscilou de 23% para 24%.

O levantamento foi realizado entre terça-feira (20/10) e quinta-feira (22/10), com 2.520 entrevistados em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Encomendada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-09709/2026.