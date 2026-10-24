Quaest: Flávio tem 51% e Lula, 49% dos votos válidos

O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 51% dos votos válidos para o segundo turno da eleição presidencial, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 49%, segundo a última pesquisa Quaest antes da votação. O levantamento divulgado neste sábado (24/10), véspera da disputa que definirá o próximo presidente do Brasil, indica empate técnico entre os candidatos.
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Nos votos totais, que incluem eleitores que declaram votos em branco, nulos, os indecisos e quem diz que não vai votar, Lula aparece com 46% contra 45% de Flávio. Outros 8% afirmaram votar branco/nulo/não votar e 1% se disseram indecisos.
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Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09158/2026, a pesquisa foi encomendada pela Globo. A coleta foi realizada entre sexta-feira (23/10) e sábado (24/10), com entrevistas presenciais com 3.702 eleitores em todo o país.
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A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Por ser divulgada na véspera da votação, a pesquisa será uma das últimas referências sobre a disputa entre os dois candidatos antes da abertura das urnas.
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