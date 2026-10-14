Quaest divulga hoje a primeira pesquisa do 2º turno entre Flávio e Lula

A primeira pesquisa do segundo turno entre Flávio e Lula prevê a realização de 2.154 entrevistas - (crédito: Vittor Sales e Ricardo Stuckert)

A primeira pesquisa da Quaest para o segundo turno da eleição presidencial entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente Luiz Inácio da Silva será divulgada nesta quarta-feira (14/10). Contratado pela Editora Globo e pela Rede Globo ao custo de R$ 338.178, o levantamento ouviu 2.154 pessoas entre sábado (10/10) e ontem (13/10).

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O número é BR-08729/2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, tanto para mais quanto para menos. O nível de confiança é de 95%.

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A pesquisa prevê a realização das 2.154 entrevistas com eleitores de 16 anos ou mais residentes na área de abrangência do levantamento, por meio de amostragem probabilística por conglomerados em três estágios: sorteio de municípios e setores censitários pelo método de Probabilidade Proporcional ao Tamanho (PPT) e seleção de domicílios e entrevistados por cotas de sexo, idade, renda familiar e escolaridade.

O desenho amostral utiliza dados do TSE, do Censo 2022 e da PNAD Contínua do IBGE, com possibilidade de pós-estratificação para calibrar as estimativas e ajustar o perfil da amostra à população.