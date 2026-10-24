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SEGUNDO TURNO

Gerp aponta Flávio com 52% e Lula com 48% dos votos válidos

Levantamento divulgado neste sábado (24/10) indica 52% dos votos válidos para Flávio e 48% para Lula; margem de erro é de 2,04 pontos percentuais

Candidatos do PT e do PL lideram corrida presidencial - (crédito: Ricardo Stuckert e Charles Vieira, divulgação das campanhas)
Candidatos do PT e do PL lideram corrida presidencial - (crédito: Ricardo Stuckert e Charles Vieira, divulgação das campanhas)

A pesquisa do Instituto Gerp divulgada neste sábado (24/10) sobre o segundo turno da eleição presidencial de 2026 aponta Flávio com 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula. O cálculo dos votos válidos exclui as respostas "não sabe" e "nenhum deles". A disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) será decidida neste domingo (25/10).

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Nos votos totais, Flávio aparece com 49% das intenções de voto e Lula, com 46%. Outros 1% dos entrevistados afirmaram que não votariam em nenhum dos candidatos, e 3% afirmam que não sabem quem escolher das opções apresentadas.

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A pesquisa ouviu 2,4 mil eleitores nas cinco regiões do país, entre 21 e 24 de outubro. O nível de confiança informado é de 95,55%, com margem de erro estimada em 2,04 pontos percentuais.

Rejeição 

Sobre a rejeição, Lula registra 48%, enquanto Flávio tem 45%, configurando empate técnico. Entre homens, a rejeição de Lula alcança 54% e a de Flavio, 38%. Já entre as mulheres, 51% rejeitam Flávio e 42%, Lula. 

Metodologia

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09327/2026, a pesquisa foi realizada pelo Instituto Gerp, com seleção dos entrevistados por cotas de sexo, idade, renda do chefe do domicílio e área de residência. O levantamento foi custeado pela própria Gerp Mercadologia Ltda., ao custo declarado de R$ 15 mil.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 24/10/2026 18:50
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