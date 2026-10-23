Lula cita mãe de Paulo Gustavo, morto por Covid, ao defender o SUS na TV Globo

Lula disse que Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo, foi convidada para acompanhar o confronto nos estúdios da 'TV Globo' - (crédito: Fotos: AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, ainda durante o segundo bloco do debate com Flávio Bolsonaro (PL), nesta sexta-feira (23/10), que Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo, foi convidada para acompanhar o confronto nos estúdios da TV Globo, no Rio de Janeiro. Lula mencionou a presença dela ao defender o Sistema Único de Saúde (SUS) e criticar a condução da pandemia de Covid-19 pelo governo do ex-presidente de Jair Bolsonaro.

Paulo Gustavo morreu em maio de 2021, aos 42 anos, após complicações da Covid-19. Durante a fala, Lula afirmou que o SUS foi fundamental para atender a população durante a crise sanitária e acusou o governo Bolsonaro de minimizar a gravidade da doença. O presidente também criticou declarações do ex-presidente sobre vacinas e a defesa de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19.

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Ao abordar o sistema público de saúde, Lula questionou Flávio sobre os planos para o SUS e criticou o que classificou como intenções de privatizar o serviço.

Convidada

Outra convidada de Lula presente no debate é Cristiane Gomes da Silva, mãe de Ana Clara Gomes Machado, menina de cinco anos morta após ser atingida por um disparo de um policial militar em Niterói (RJ), em fevereiro de 2021. Ela acompanha o confronto na primeira fileira reservada aos convidados do presidente.