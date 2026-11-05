Especialistas cobram participação das famílias no debate sobre bets

A audiência pública realizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para discutir os impactos da proibição das apostas de quota fixa, as chamadas bets, ampliou o debate sobre os efeitos econômicos e sociais da atividade, mas também deixou questionamentos sobre a participação das famílias atingidas pelo vício em jogos. Após dois dias de discussões, representantes do setor contestaram a relação direta entre as plataformas e o endividamento dos brasileiros, enquanto especialistas em direito apontaram a necessidade de equilibrar os argumentos econômicos com a proteção à saúde e aos consumidores.

Na avaliação da advogada Samantha Louzeiro, especialista em direito administrativo e regulatório, o debate precisa considerar todos os setores envolvidos, especialmente as pessoas que enfrentam consequências financeiras e emocionais relacionadas às apostas. Para ela, embora a audiência seja um instrumento legítimo para reunir informações que subsidiem a decisão do Supremo, a participação de empresas, clubes e agentes econômicos não substitui a escuta direta da sociedade civil. A especialista ressaltou que entidades de defesa do consumidor solicitaram participação, mas não foram incluídas na programação inicial.

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A ausência, segundo Louzeiro, pode produzir um desequilíbrio na compreensão dos impactos da atividade. Ela ponderou que os efeitos econômicos sobre clubes e empresas aparecem em contratos, receitas e projeções financeiras, enquanto os prejuízos familiares costumam se manifestar gradualmente, em contas atrasadas, empréstimos e conflitos domésticos.

"A proteção das famílias não pode ser tratada como uma questão secundária diante dos interesses econômicos", avaliou.

O professor de direito penal do Ibmec Brasília Tédney Moreira também chamou atenção para a diferença entre os argumentos apresentados pelos setores econômicos e a realidade vivida pelos consumidores. Na avaliação dele, a manifestação de órgãos públicos sobre o endividamento e a saúde não substitui a participação direta de pessoas afetadas e de seus familiares. O especialista defendeu que o Supremo considere dados sobre saúde e comprometimento da renda, além de ouvir, com proteção de identidade, pessoas que enfrentaram problemas relacionados às apostas.

Moreira ponderou que a preservação de empregos, patrocínios e investimentos deve ser considerada, mas não pode, isoladamente, justificar a continuidade da atividade. Para ele, a questão central é avaliar se uma regulamentação rigorosa, acompanhada de fiscalização efetiva, seria capaz de reduzir os danos sociais de maneira comparável à proibição. Entre as medidas que poderiam ser exigidas em eventual retomada das operações, citou limites obrigatórios de depósitos e perdas, mecanismos de autoexclusão centralizada, verificação de idade e restrições à publicidade.

Enquanto o Supremo reúne subsídios para analisar a controvérsia, o Senado começou a movimentar a discussão sobre a Medida Provisória 1.394/2026, que proibiu a exploração, a oferta, a intermediação e a publicidade das apostas de quota fixa no país. A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou requerimento do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) para a realização de audiência pública sobre os impactos econômicos, fiscais e sociais da medida.

O requerimento prevê a participação de representantes do Executivo, especialistas, pesquisadores, entidades de defesa dos consumidores e integrantes dos setores econômicos envolvidos. Na justificativa, Veneziano argumenta que a proibição representa uma mudança significativa no modelo instituído pela Lei 14.790/2023 e que o Congresso precisa avaliar, com base em dados verificáveis, os efeitos sobre o endividamento, a inadimplência, o acesso ao crédito e a saúde das famílias. O senador também defende que o Legislativo participe da construção de soluções antes de decisões judiciais definitivas sobre o tema.

Nos bastidores, senadores do MDB pressionaram pela votação da medida provisória durante a sessão do plenário e defenderam que o assunto seja mantido na pauta para acelerar a instalação da comissão mista responsável por analisar o texto. A movimentação também é vista como uma forma de pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a dar andamento à tramitação. O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou que o Executivo tentará instalar a comissão até o fim de novembro. (Colaborou Luíza Altoé)







