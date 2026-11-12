Alcolumbre contesta críticas sobre licitação de iPhone

A licitação estima o valor de R$ 6 milhões, para serviços de telefonia móvel, aparelhos celulares, modems e chips. Incluindo 95 iPhones 18 Pro e outros 330 celulares de modelos intermediários das marcas Samsung e Motorola. - (crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado)

Davi Alcolumbre (União - AP), presidente do Senado Federal, respondeu a críticas relacionadas à licitação para compra de iPhones, outros aparelhos celulares e serviços para servidores e senadores na sessão plenária desta quarta-feira (11/11).

Segundo ele, "a narrativa é maior que o fato" e não há "compra de iPhone", mas a disponibilização de aparelhos no regime de comodato, empréstimo gratuito de um bem que prevê a devolução após um prazo, para auxiliar nas atividades dos parlamentares e dos servidores.

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A fala ocorreu após manifestação do senador e governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), que pedia o cancelamento da licitação dos iPhones e que o presidente da Casa "abrisse mão". "Todo mundo aqui tem condição de comprar. A gente ganha aqui R$ 40 mil", declarou.

"Eu peço aos senadores que estão aqui: vamos abrir mão. Não tem necessidade nenhuma", convidou. "Eu não vou estar mais aqui, mas se eu estivesse, eu ia abrir mão. Então, com todo carinho, toca o seu coração porque o povo está reclamando, o povo está xingando e abre mão dessa licitação e vamos fazer o povo feliz. Abre mão, presidente!", pediu.

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Após ouvir a declaração, Alcolumbre respondeu: "Vossa Excelência reproduz o que as pessoas estão falando que não é verdade. Todos os órgãos do Estado brasileiro fazem comodato de aparelho de telefone. Não são R$ 6 milhões, mas a narrativa é maior que o fato", declarou.

Ele afirmou ainda que os senadores que não desejarem fazer o comodato dos aparelhos estão aptos a devolvê-los, da mesma forma que ocorre com outros benefícios à disposição do mandato, como veículos e o não preenchimento de todas as vagas de assessor parlamentar.

O Senado está com uma licitação aberta, com valor estimado de R$ 6 milhões, para serviços de telefonia móvel, com direito a celulares, modems e chips em regime de comodato. Ela contemplará senadores e servidores com 95 iPhones 18 Pro e outros 330 celulares de modelos intermediários de marcas como Samsung e Motorola.