Em entrevista ao Correio, a parlamentar afirmou que perdeu a confiança no diretor-geral e cobrou uma providência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva. - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) defendeu o afastamento imediato do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, após questionar a versão apresentada por ele ao Congresso Nacional sobre os relatórios produzidos no âmbito do caso Banco Master. A cobrança foi feita nesta terça-feira (24/11), durante reunião da Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado. Em entrevista ao Correio, a parlamentar afirmou que perdeu a confiança no diretor-geral e cobrou uma providência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva.

“Estou me sentindo tão constrangida com isso. Enganada. Estou me sentindo impotente. Vim para cá naquela audiência. A gente deu crédito de boa-fé para o diretor da Polícia Federal”, declarou. Damares defendeu que Andrei seja afastado do cargo para explicar o episódio. “Eu acho que o presidente Lula e o ministro da Justiça, que ouviu isso aqui, na nossa frente, não têm outra atitude a não ser o imediato afastamento do diretor da Polícia Federal. Por mim, seria exonerado, mas, no mínimo, o afastamento para que ele explique esse episódio lamentável de vir ao Congresso Nacional e mentir nessa mesa”, afirmou.

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A insatisfação da senadora está relacionada à divulgação de informações sobre o relatório encaminhado por Andrei ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin. Reportagem publicada pelo UOL na segunda-feira (23) apontou que o documento deixou de incluir 47 mensagens atribuídas a conversas entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes. Também não foram mencionados contratos do Banco Master com o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, mulher do magistrado.

Entre as informações apontadas na matéria estão um contrato de R$ 131 milhões firmado entre o Banco Master e o escritório de Viviane Barci, além de uma negociação envolvendo cotas de um jatinho e de um helicóptero, avaliadas em R$ 50 milhões. Essas mensagens teriam sido identificadas a partir do cruzamento de registros do sistema do celular de Vorcaro com imagens armazenadas no aparelho. O levantamento também aponta diálogos relacionados ao período anterior à prisão do empresário.

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Quebra de confiança

Na avaliação de Damares, a divulgação dessas informações colocou em dúvida os esclarecimentos prestados por Andrei Rodrigues ao Senado na quarta-feira (18). Na ocasião, o diretor-geral participou de audiência conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública, ao lado do ministro Wellington César. Durante a reunião, explicou a substituição dos delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes, que haviam participado da elaboração dos primeiros relatórios sobre as menções a integrantes do STF no material apreendido com Vorcaro. Rodrigues atribuiu a mudança a uma quebra de confiança e afirmou que os documentos produzidos pelos policiais não seguiram as orientações recebidas.

Segundo a senadora Damares, Rodrigues havia se comprometido, durante a audiência, a disponibilizar ao Supremo tanto os relatórios originais, elaborados pelos delegados, quanto as novas versões produzidas pela corporação. Ela questionou se o compromisso foi cumprido e defendeu que a Comissão de Segurança Pública busque acesso ao documento original, respeitando o sigilo das investigações. Durante a reunião de hoje, chegou a se oferecer para tirar 10 dias de licença do Senado e ajudar a Polícia Federal a recuperar o material. “Eu não sei se eu me sinto enganada ou se me sinto impotente”, declarou.

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A cobrança pelo afastamento de Andrei ocorre no mesmo momento em que Damares amplia a atuação no Senado em relação ao caso Banco Master. Ontem, a parlamentar solicitou a Fachin autorização para visitar Daniel Vorcaro, preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Ela também pediu uma audiência com o presidente do STF para apresentar o planejamento da fiscalização parlamentar e discutir uma possível colaboração institucional.

A parlamentar afirmou ao Correio que pretende conversar com Vorcaro para compreender como ocorreram as operações investigadas, identificar possíveis falhas nos mecanismos de fiscalização e reunir informações que possam subsidiar o trabalho legislativo. Segundo ela, a apuração também deve avaliar a necessidade de mudanças na legislação para proteger o sistema financeiro nacional e evitar que episódios semelhantes se repitam.