Semanas de moda: veja o calendário de Nova York, Londres, Milão e Paris

O mês da moda ocorre entre 11 de setembro e 7 de outubro, com desfiles de grandes marcas nas quatro principais capitais fashion

Desfile Prada primavera/verão 2026 - (crédito: Reprodução/Milão Fashion Week)
A contagem regressiva acabou: o mês da moda começou nesta quinta-feira, 11 de setembro, em Nova York, com apresentação da Michael Kors. A temporada segue para Londres, Milão e, por fim, Paris. As quatro capitais da moda concentram os desfiles de primavera/verão, que são responsáveis por ditar as próximas tendências.

As semanas de moda de 2025 são vitrines culturais e sociais, e estão marcadas pelas estreias de designers consagrados nas principais maisons. Confira as datas dos desfiles abaixo.

Calendário oficial das semanas de moda primavera/verão 2026

New York Fashion Week (NYFW)

Quinta-feira, 11 de setembro

  • 11h: Michael Kors Collection
  • 13h: Lafayette 148
  • 15h: Norma Kamali 
  • 14h: Kate Barton
  • 15h: Christian Siriano
  • 16h: L’Enchanteur
  • 17h: Simkhai
  • 18h: Collina Strada
  • 19h: LoveShackFancy
  • 20h: Grace Ling
  • 21h: Theophilio

Sexta-feira, 12 de setembro

  • 09h: Tibi
  • 10h: Area
  • 11h: Private Policy
  • 12h: Calvin Klein Collection
  • 13h: Advisry
  • 14h: Fforme
  • 15h: Ashlyn
  • 16h: Off-White
  • 17h: Campillo
  • 18h: Cynthia Rowley
  • 19h: Sergio Hudson
  • 20h0: Wiederhoeft
  • 21h: SC103
  • 21h30: Alexander Wang

Sábado, 13 de setembro

  • 10h: Meruert Tolegen
  • 12h: Anna Sui
  • 13h: Alice + Olivia
  • 14h: Eckhaus Latta
  • 16h: Todd Snyder
  • 17h: Prabal Gurung
  • 18h: Khaite
  • 19h: Kim Shui
  • 20h: Who Decides War

Domingo, 14 de setembro

  • 09h: Maria McManus
  • 10h: Rùadh
  • 11h: Alexis Bittar
  • 12h: Jenni Kayne
  • 13h: Presley Oldham
  • 14h: Theory
  • 16h: Bugatchi
  • 17h: Heirloom
  • 18h: J. Press
  • 19h: Raúl Peñaranda
  • 20h: Sloan

Segunda-feira, 15 de setembro

  • 10h: Toteme
  • 11h: Bevza
  • 12h: Zankov
  • 13h: Coach
  • 14h: Tanner Fletcher
  • 15h: Diotima
  • 16h: Bibhu Mohapatra
  • 17h: Tory Burch
  • 18h: Cucculelli Shaheen
  • 20h: Luar

Terça-feira, 16 de setembro

  • 10h: Amir Taghi
  • 11h: Taottao
  • 12h: Zimo
  • 13h: N.Hoolywood
  • 16h: Off-White (desfile masculino)
  • 17h: Bryan Jimenez (desfile masculino)
  • 18h: FIT MW25 Collective (desfile masculino)
  • 19h: Joseph McRae (desfile masculino)
  • 20h: Max Esmail (desfile masculino)

London Fashion Week (LFW)

Quinta-feira, 18 de setembro

  • 10h: Talia Byre
  • 10h30 – 12h30: Jenn Lee
  • 11h00: Johanna Parv 
  • 12h: Kent & Curwen
  • 12h30 – 14h30: Lucila Safdie
  • 13h: Tove 
  • 14h: Emilia Wickstead
  • 14h30 – 16h30: Tolu Coker 
  • 15h00: Marques’Almeida
  • 16h: Simone Rocha
  • 17h: Edeline Lee 
  • 18h: Erdem
  • 19h: Paolo Carzana
  • 20h: Jawara Alleyne
  • 21h: Dilara Findikoglu

Domingo, 21 de setembro

  • 16h30 – 18h30: Birmingham City University
  • 17h: Sprayground
  • 17h30 – 19h30: Unhidden
  • 18h00: eBay Endless Runway
  • 19h: Harris Reed
  • 20h: H&M & 180: The London Issue

Segunda-feira, 22 de setembro

  • 09h: DiscoveryLab apresenta Francesca Lake 
  • 10h10: DiscoveryLab apresenta Geordie Campbell 
  • 10h20: DiscoveryLab apresenta Riverpeace.co 
  • 10h30: DiscoveryLab apresenta APAR 
  • 10h40: DiscoveryLab apresenta Keigakeiga 
  • 10h50: DiscoveryLab apresenta Electroforming Chiyang Duan 
  • 11h: Claudia Wang 
  • 11h15: Ala Tianan 
  • 11h30: Aeter 
  • 11h45: Permu 
  • 12h: Pindiga Ranjith Kumar 
  • 12h15: HRACHA 
  • 12h30: Sanyukta Shrestha 
  • 12h45: Lorenza Bas 
  • 13h: Steve O Smith
  • 13h15: Kazna Asker 
  • 13h30: Karoline Vitto 
  • 13h45: Louther 
  • 14h: Aletta 
  • 14h15: Liza Keane 
  • 14h30: The Winter House 
  • 14h45: Aya Design 
  • 15h00: Danshuu 
  • 15h15: Demon Zhang 
  • 15h30: Perte D’Ego 
  • 15h45: Oqliq 
  • 16h: Johannes Warnke

Milan Fashion Week (MFW)

Terça-feira, 23 de setembro

  • 15h: Diesel
  • 16h: Dhruv Kapoor
  • 17h: Alberta Ferretti
  • 18h: Iceberg
  • 19h: Gucci

Quarta-feira, 24 de setembro

  • 09h30: Luisa Beccaria
  • 10h30: Jil Sander
  • 11h30: Daniela Gregis
  • 12h30: Antonio Marras
  • 14h: Fendi
  • 15h: Vivetta
  • 16h: Missoni
  • 17h: Onitsuka Tiger
  • 18h: N.21
  • 19h: Etro
  • 20h: KNWLS

Quinta-feira, 25 de setembro

  • 09h30: Max Mara
  • 10h30: Genny
  • 11h30: Boss
  • 12h30: Anteprima
  • 14h: Prada
  • 15h: Emporio Armani
  • 16h: Emporio Armani
  • 17h: Moschino
  • 18h: MM6 Maison Margiela
  • 19h: Francesco Murano
  • 20h: Roberto Cavalli

Sexta-feira, 26 de setembro

  • 09h30: Sportmax
  • 10h30: Marco Rambaldi
  • 11h30: Blumarine
  • 12h30: Institution by Galib Gassanoff
  • 14h: Tod's
  • 15h: Giuseppe Di Morabito
  • 16h: Elisabetta Franchi
  • 17h: Sunnei
  • 18h: Federico Cina
  • 19h: The Attico

Sábado, 27 de setembro

  • 09h30: Ferrari
  • 10h30: Ermanno Scervino
  • 11h30: Ferragamo
  • 12h30: Luisa Spagnoli
  • 13h30: Stella Jean
  • 14h30: Dolce&Gabbana
  • 15h30: Laura Biagiotti
  • 17h: Bottega Veneta
  • 18h: MSGM

Domingo, 28 de setembro

  • 10h: Francesca Liberatore
  • 11h: Hui
  • 12h: Milano Moda Graduate
  • 14h: Calcaterra
  • 15h: J.Salinas
  • 16h: Tokyo James
  • 17h: Phan Dang Hoang
  • 18h: Pierre-Louis Mascia
  • 19h: Giorgio Armani

Segunda-feira, 29 de setembro

  • 10h: Maxivive 
  • 10h30: Nadya Dzyak
  • 11h: Zenam 
  • 11h30: Mein Corp 

Paris Fashion Week (PFW)

Domingo, 29 de setembro

  • 12h30: Weinsanto
  • 14h: Julie Kegels
  • 15h: Abra
  • 15h30: Hodakova
  • 16h: Vautrait
  • 17h: Burcak Akyol
  • 17h30: Kimhkim
  • 18h30: Vaquera
  • 20h: Saint Laurent

Segunda-feira, 30 de setembro

  • 09h30: Mame Kurogouchi
  • 10h: Ganni
  • 10h30: Situationist
  • 10h30: Zomer
  • 12h: Louis Vuitton
  • 13h30: Matières Fécales
  • 14h30: Lanvin
  • 16h: Dries Van Noten
  • 17h: Anrealage
  • 17h30: Ruohan
  • 18h30: Courrèges
  • 19h: Mossi
  • 20h: Stella McCartney

Terça-feira, 1º de outubro

  • 09h30: Icicle
  • 10h: Alainpaul
  • 10h30: MaitrePierre
  • 11h: Marie Adam-Leenaerdt
  • 12h: Cecilie Bahnsen
  • 13h: Casablanca
  • 14h30: Christian Dior
  • 16h: Reverie by Caroline Hú
  • 16h30: Gabriela Hearst
  • 17h: Pressiat
  • 17h30: Acne Studios
  • 18h: Litkovska
  • 19h: Tom Ford
  • 20h: Balmain

Quarta-feira, 2 de outubro

  • 10h: The Row
  • 10h: Loulou de Saison
  • 11h: Uma Wang
  • 12h: Mugler
  • 13h30: Nehera
  • 14h: Rabanne
  • 15h: Christian Wijnants
  • 15h30: Enfants Riches Déprimés
  • 16h: Carven
  • 17h30: Rick Owens
  • 18h: Gauchère
  • 19h: Schiaparelli
  • 20h30: Isabel Marant

Quinta-feira, 3 de outubro

  • 10h: Leonard Paris
  • 10h: Gabriele Colangelo
  • 10h: Undercover
  • 11h30: Loewe
  • 13h00: Issey Miyake
  • 13h30: Vaillant
  • 14h: Jitrois
  • 14h: Benmoyal
  • 14h30: Giambattista Valli
  • 15h30: Vetements
  • 16h30: Nina Ricci
  • 17h30: Givenchy
  • 19h: Yohji Yamamoto
  • 20h: Victoria Beckham

Sexta-feira, 4 de outubro

  • 09h30: Alaïa
  • 10h: Barbara Bui
  • 10h30: Junya Watanabe
  • 11h: Dice Kayek
  • 12h: Maison Margiela
  • 13h: Noir Kei Ninomiya
  • 14h30: Hermès
  • 15h30: Vivienne Westwood
  • 16h: Maxhosa Africa
  • 16h30: Elie Saab
  • 17h: Florentina Leitner
  • 17h30: Comme des Garçons
  • 18h30: Ann Demeulemeester
  • 20h: Balenciaga

Sábado, 5 de outubro

  • 09h30: Magda Butrym
  • 10h: Margaret Howell
  • 10h30: Lacoste
  • 11h: Junko Shimada
  • 12h: Céline
  • 13h: Niccolò Pasqualetti
  • 14h: Akris
  • 15h: Valentino
  • 16h30: Jean Paul Gaultier
  • 17h30: Ottolinger
  • 18h: Paloma Wool
  • 19h: Chloé
  • 20h30: McQueen

Domingo, 6 de outubro

  • 09h30: Sacai
  • 10h: Ungaro
  • 11h: Shiatzy Chen
  • 12h: Coperni
  • 14h: Miu Miu
  • 15h: Boyarovskaya
  • 15h30: Zimmermann
  • 17h: Thom Browne
  • 17h30: Paula Canovas Del Vas
  • 18h: Agnès b.
  • 20h: Chanel

Segunda-feira, 7 de outubro

  • 10h: Ruibuilt
  • 10h00: Xuly Bët
  • 10h30: Kiko Kostadinov
  • 11h30: Véronique Leroy
  • 12h: Façon Jacmin
  • 12h30: Christopher Esber
  • 14h: CFCL
  • 15h: Didu
  • 15h30: Ujoh
  • 17h: Pierre Cardin
  • 18h: Meryll Rogge

 

Giovanna Kunz

Revista do Correio

É estudante de jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). Atuou como estagiária na editoria de Cultura do Correio Braziliense e integrou a equipe da coluna Claudia Meireles, no Metrópoles. Atualmente, escreve para a Revista do Correio.

Por Giovanna Kunz
postado em 11/09/2025 17:50
