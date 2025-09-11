Semanas de moda: veja o calendário de Nova York, Londres, Milão e Paris

A contagem regressiva acabou: o mês da moda começou nesta quinta-feira, 11 de setembro, em Nova York, com apresentação da Michael Kors. A temporada segue para Londres, Milão e, por fim, Paris. As quatro capitais da moda concentram os desfiles de primavera/verão, que são responsáveis por ditar as próximas tendências.
As semanas de moda de 2025 são vitrines culturais e sociais, e estão marcadas pelas estreias de designers consagrados nas principais maisons. Confira as datas dos desfiles abaixo.
Calendário oficial das semanas de moda primavera/verão 2026
New York Fashion Week (NYFW)
Quinta-feira, 11 de setembro
- 11h: Michael Kors Collection
- 13h: Lafayette 148
- 15h: Norma Kamali
- 14h: Kate Barton
- 15h: Christian Siriano
- 16h: L’Enchanteur
- 17h: Simkhai
- 18h: Collina Strada
- 19h: LoveShackFancy
- 20h: Grace Ling
- 21h: Theophilio
Sexta-feira, 12 de setembro
- 09h: Tibi
- 10h: Area
- 11h: Private Policy
- 12h: Calvin Klein Collection
- 13h: Advisry
- 14h: Fforme
- 15h: Ashlyn
- 16h: Off-White
- 17h: Campillo
- 18h: Cynthia Rowley
- 19h: Sergio Hudson
- 20h0: Wiederhoeft
- 21h: SC103
- 21h30: Alexander Wang
Sábado, 13 de setembro
- 10h: Meruert Tolegen
- 12h: Anna Sui
- 13h: Alice + Olivia
- 14h: Eckhaus Latta
- 16h: Todd Snyder
- 17h: Prabal Gurung
- 18h: Khaite
- 19h: Kim Shui
- 20h: Who Decides War
Domingo, 14 de setembro
- 09h: Maria McManus
- 10h: Rùadh
- 11h: Alexis Bittar
- 12h: Jenni Kayne
- 13h: Presley Oldham
- 14h: Theory
- 16h: Bugatchi
- 17h: Heirloom
- 18h: J. Press
- 19h: Raúl Peñaranda
- 20h: Sloan
Segunda-feira, 15 de setembro
- 10h: Toteme
- 11h: Bevza
- 12h: Zankov
- 13h: Coach
- 14h: Tanner Fletcher
- 15h: Diotima
- 16h: Bibhu Mohapatra
- 17h: Tory Burch
- 18h: Cucculelli Shaheen
- 20h: Luar
Terça-feira, 16 de setembro
- 10h: Amir Taghi
- 11h: Taottao
- 12h: Zimo
- 13h: N.Hoolywood
- 16h: Off-White (desfile masculino)
- 17h: Bryan Jimenez (desfile masculino)
- 18h: FIT MW25 Collective (desfile masculino)
- 19h: Joseph McRae (desfile masculino)
- 20h: Max Esmail (desfile masculino)
London Fashion Week (LFW)
Quinta-feira, 18 de setembro
- 10h: Talia Byre
- 10h30 – 12h30: Jenn Lee
- 11h00: Johanna Parv
- 12h: Kent & Curwen
- 12h30 – 14h30: Lucila Safdie
- 13h: Tove
- 14h: Emilia Wickstead
- 14h30 – 16h30: Tolu Coker
- 15h00: Marques’Almeida
- 16h: Simone Rocha
- 17h: Edeline Lee
- 18h: Erdem
- 19h: Paolo Carzana
- 20h: Jawara Alleyne
- 21h: Dilara Findikoglu
Domingo, 21 de setembro
- 16h30 – 18h30: Birmingham City University
- 17h: Sprayground
- 17h30 – 19h30: Unhidden
- 18h00: eBay Endless Runway
- 19h: Harris Reed
- 20h: H&M & 180: The London Issue
Segunda-feira, 22 de setembro
- 09h: DiscoveryLab apresenta Francesca Lake
- 10h10: DiscoveryLab apresenta Geordie Campbell
- 10h20: DiscoveryLab apresenta Riverpeace.co
- 10h30: DiscoveryLab apresenta APAR
- 10h40: DiscoveryLab apresenta Keigakeiga
- 10h50: DiscoveryLab apresenta Electroforming Chiyang Duan
- 11h: Claudia Wang
- 11h15: Ala Tianan
- 11h30: Aeter
- 11h45: Permu
- 12h: Pindiga Ranjith Kumar
- 12h15: HRACHA
- 12h30: Sanyukta Shrestha
- 12h45: Lorenza Bas
- 13h: Steve O Smith
- 13h15: Kazna Asker
- 13h30: Karoline Vitto
- 13h45: Louther
- 14h: Aletta
- 14h15: Liza Keane
- 14h30: The Winter House
- 14h45: Aya Design
- 15h00: Danshuu
- 15h15: Demon Zhang
- 15h30: Perte D’Ego
- 15h45: Oqliq
- 16h: Johannes Warnke
Milan Fashion Week (MFW)
Terça-feira, 23 de setembro
- 15h: Diesel
- 16h: Dhruv Kapoor
- 17h: Alberta Ferretti
- 18h: Iceberg
- 19h: Gucci
Quarta-feira, 24 de setembro
- 09h30: Luisa Beccaria
- 10h30: Jil Sander
- 11h30: Daniela Gregis
- 12h30: Antonio Marras
- 14h: Fendi
- 15h: Vivetta
- 16h: Missoni
- 17h: Onitsuka Tiger
- 18h: N.21
- 19h: Etro
- 20h: KNWLS
Quinta-feira, 25 de setembro
- 09h30: Max Mara
- 10h30: Genny
- 11h30: Boss
- 12h30: Anteprima
- 14h: Prada
- 15h: Emporio Armani
- 16h: Emporio Armani
- 17h: Moschino
- 18h: MM6 Maison Margiela
- 19h: Francesco Murano
- 20h: Roberto Cavalli
Sexta-feira, 26 de setembro
- 09h30: Sportmax
- 10h30: Marco Rambaldi
- 11h30: Blumarine
- 12h30: Institution by Galib Gassanoff
- 14h: Tod's
- 15h: Giuseppe Di Morabito
- 16h: Elisabetta Franchi
- 17h: Sunnei
- 18h: Federico Cina
- 19h: The Attico
Sábado, 27 de setembro
- 09h30: Ferrari
- 10h30: Ermanno Scervino
- 11h30: Ferragamo
- 12h30: Luisa Spagnoli
- 13h30: Stella Jean
- 14h30: Dolce&Gabbana
- 15h30: Laura Biagiotti
- 17h: Bottega Veneta
- 18h: MSGM
Domingo, 28 de setembro
- 10h: Francesca Liberatore
- 11h: Hui
- 12h: Milano Moda Graduate
- 14h: Calcaterra
- 15h: J.Salinas
- 16h: Tokyo James
- 17h: Phan Dang Hoang
- 18h: Pierre-Louis Mascia
- 19h: Giorgio Armani
Segunda-feira, 29 de setembro
- 10h: Maxivive
- 10h30: Nadya Dzyak
- 11h: Zenam
- 11h30: Mein Corp
Paris Fashion Week (PFW)
Domingo, 29 de setembro
- 12h30: Weinsanto
- 14h: Julie Kegels
- 15h: Abra
- 15h30: Hodakova
- 16h: Vautrait
- 17h: Burcak Akyol
- 17h30: Kimhkim
- 18h30: Vaquera
- 20h: Saint Laurent
Segunda-feira, 30 de setembro
- 09h30: Mame Kurogouchi
- 10h: Ganni
- 10h30: Situationist
- 10h30: Zomer
- 12h: Louis Vuitton
- 13h30: Matières Fécales
- 14h30: Lanvin
- 16h: Dries Van Noten
- 17h: Anrealage
- 17h30: Ruohan
- 18h30: Courrèges
- 19h: Mossi
- 20h: Stella McCartney
Terça-feira, 1º de outubro
- 09h30: Icicle
- 10h: Alainpaul
- 10h30: MaitrePierre
- 11h: Marie Adam-Leenaerdt
- 12h: Cecilie Bahnsen
- 13h: Casablanca
- 14h30: Christian Dior
- 16h: Reverie by Caroline Hú
- 16h30: Gabriela Hearst
- 17h: Pressiat
- 17h30: Acne Studios
- 18h: Litkovska
- 19h: Tom Ford
- 20h: Balmain
Quarta-feira, 2 de outubro
- 10h: The Row
- 10h: Loulou de Saison
- 11h: Uma Wang
- 12h: Mugler
- 13h30: Nehera
- 14h: Rabanne
- 15h: Christian Wijnants
- 15h30: Enfants Riches Déprimés
- 16h: Carven
- 17h30: Rick Owens
- 18h: Gauchère
- 19h: Schiaparelli
- 20h30: Isabel Marant
Quinta-feira, 3 de outubro
- 10h: Leonard Paris
- 10h: Gabriele Colangelo
- 10h: Undercover
- 11h30: Loewe
- 13h00: Issey Miyake
- 13h30: Vaillant
- 14h: Jitrois
- 14h: Benmoyal
- 14h30: Giambattista Valli
- 15h30: Vetements
- 16h30: Nina Ricci
- 17h30: Givenchy
- 19h: Yohji Yamamoto
- 20h: Victoria Beckham
Sexta-feira, 4 de outubro
- 09h30: Alaïa
- 10h: Barbara Bui
- 10h30: Junya Watanabe
- 11h: Dice Kayek
- 12h: Maison Margiela
- 13h: Noir Kei Ninomiya
- 14h30: Hermès
- 15h30: Vivienne Westwood
- 16h: Maxhosa Africa
- 16h30: Elie Saab
- 17h: Florentina Leitner
- 17h30: Comme des Garçons
- 18h30: Ann Demeulemeester
- 20h: Balenciaga
Sábado, 5 de outubro
- 09h30: Magda Butrym
- 10h: Margaret Howell
- 10h30: Lacoste
- 11h: Junko Shimada
- 12h: Céline
- 13h: Niccolò Pasqualetti
- 14h: Akris
- 15h: Valentino
- 16h30: Jean Paul Gaultier
- 17h30: Ottolinger
- 18h: Paloma Wool
- 19h: Chloé
- 20h30: McQueen
Domingo, 6 de outubro
- 09h30: Sacai
- 10h: Ungaro
- 11h: Shiatzy Chen
- 12h: Coperni
- 14h: Miu Miu
- 15h: Boyarovskaya
- 15h30: Zimmermann
- 17h: Thom Browne
- 17h30: Paula Canovas Del Vas
- 18h: Agnès b.
- 20h: Chanel
Segunda-feira, 7 de outubro
- 10h: Ruibuilt
- 10h00: Xuly Bët
- 10h30: Kiko Kostadinov
- 11h30: Véronique Leroy
- 12h: Façon Jacmin
- 12h30: Christopher Esber
- 14h: CFCL
- 15h: Didu
- 15h30: Ujoh
- 17h: Pierre Cardin
- 18h: Meryll Rogge
