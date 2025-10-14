Em homenagem a Milton Nascimento, Ronaldo Fraga faz desfile poético

Em uma temporada que celebra os 30 anos do São Paulo Fashion Week, Ronaldo Fraga protagonizou um dos momentos mais emocionantes da edição. De volta ao calendário oficial da moda brasileira após seis anos, o estilista mineiro encerrou o primeiro dia do evento com um desfile-procissão no Museu da Língua Portuguesa — um espetáculo que uniu moda, música e memória afetiva em homenagem a Milton Nascimento.
Batizada de “Minas-Nascimento”, a coleção foi um mergulho na trajetória do ícone da MPB, misturando poesia, fé e brasilidade. Inspirado na infância e na trajetória de Bituca, como é carinhosamente chamado o cantor, Fraga transformou a passarela em um cortejo de celebração à arte e à emoção.
“Hoje é dia de festa, de acender velas para um santo de carne e som, de celebrar o gênio que deu voz ao que só o vento sabia dizer”, escreveu o estilista em suas redes sociais antes da apresentação, um prenúncio da atmosfera mística e afetiva que tomou conta do espaço.
As roupas, confeccionadas em linho, jeans e tafetá, surgiram em uma paleta de tons terrosos, azul profundo, metálicos e dourado, evocando as paisagens e o brilho sutil das montanhas mineiras. Rendas, bordados e crochês feitos por artesãs de Minas Gerais, Goiás e Santa Catarina reforçaram o DNA artesanal e poético que marca a carreira de Fraga.
Antes do desfile, Fraga já dava pistas do que estava por vir em suas redes sociais: “Hoje é dia de acender velas para um santo de carne e som, de celebrar o gênio que deu voz ao que só o vento sabia dizer.” E ele cumpriu a promessa. A passarela virou um cortejo, uma celebração coletiva à música e à memória brasileira.
Na plateia, Augusto Nascimento, filho do cantor homenageado, assistiu emocionado ao ver o legado do pai traduzido em tecidos, texturas, movimento e representatividade.
Confira os destaques do desfile:
