InícioRevista do Correio
SÃO PAULO FASHION WEEK

Em homenagem a Milton Nascimento, Ronaldo Fraga faz desfile poético

De volta às passarelas após seis anos, estilista mineiro emociona o público no Museu da Língua Portuguesa com coleção que celebra a música, a memória e o Brasil profundo

Milton Nascimento é homenageado na abertura do São Paulo Fashion Week pelo estilista Ronaldo Fraga - (crédito: Reprodução/Instagram/SPFW)
Milton Nascimento é homenageado na abertura do São Paulo Fashion Week pelo estilista Ronaldo Fraga - (crédito: Reprodução/Instagram/SPFW)

Em uma temporada que celebra os 30 anos do São Paulo Fashion Week, Ronaldo Fraga protagonizou um dos momentos mais emocionantes da edição. De volta ao calendário oficial da moda brasileira após seis anos, o estilista mineiro encerrou o primeiro dia do evento com um desfile-procissão no Museu da Língua Portuguesa — um espetáculo que uniu moda, música e memória afetiva em homenagem a Milton Nascimento.

Batizada de “Minas-Nascimento”, a coleção foi um mergulho na trajetória do ícone da MPB, misturando poesia, fé e brasilidade. Inspirado na infância e na trajetória de Bituca, como é carinhosamente chamado o cantor, Fraga transformou a passarela em um cortejo de celebração à arte e à emoção.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Hoje é dia de festa, de acender velas para um santo de carne e som, de celebrar o gênio que deu voz ao que só o vento sabia dizer”, escreveu o estilista em suas redes sociais antes da apresentação, um prenúncio da atmosfera mística e afetiva que tomou conta do espaço.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Sa?o Paulo Fashion Week (@spfw)

As roupas, confeccionadas em linho, jeans e tafetá, surgiram em uma paleta de tons terrosos, azul profundo, metálicos e dourado, evocando as paisagens e o brilho sutil das montanhas mineiras. Rendas, bordados e crochês feitos por artesãs de Minas Gerais, Goiás e Santa Catarina reforçaram o DNA artesanal e poético que marca a carreira de Fraga.

Antes do desfile, Fraga já dava pistas do que estava por vir em suas redes sociais: “Hoje é dia de acender velas para um santo de carne e som, de celebrar o gênio que deu voz ao que só o vento sabia dizer.” E ele cumpriu a promessa. A passarela virou um cortejo, uma celebração coletiva à música e à memória brasileira.

Na plateia, Augusto Nascimento, filho do cantor homenageado, assistiu emocionado ao ver o legado do pai traduzido em tecidos, texturas, movimento e representatividade. 

Confira os destaques do desfile:
  • Coleção que homenageia Milton Nascimento foi apresentada no São Paulo Fashion Week na última segunda-feira (13/10)
    Coleção que homenageia Milton Nascimento foi apresentada no São Paulo Fashion Week na última segunda-feira (13/10) Reprodução/São Paulo Fashion Week
  • Depois de seis anos, Ronaldo Fraga volta às passarelas e reafirma seu lugar na história da moda brasileira.
    Depois de seis anos, Ronaldo Fraga volta às passarelas e reafirma seu lugar na história da moda brasileira. Reprodução/São Paulo Fashion Week
  • No coração do Museu da Língua Portuguesa, Ronaldo Fraga transformou a passarela em procissão e poesia
    No coração do Museu da Língua Portuguesa, Ronaldo Fraga transformou a passarela em procissão e poesia Reprodução/São Paulo Fashion Week
  • Moda, música e memória em sintonia: o cortejo de Ronaldo Fraga celebrou o Brasil que canta e sente
    Moda, música e memória em sintonia: o cortejo de Ronaldo Fraga celebrou o Brasil que canta e sente Reprodução/São Paulo Fashion Week
  • Rendas, crochês e bordados — a alma artesanal que costura histórias brasileiras
    Rendas, crochês e bordados — a alma artesanal que costura histórias brasileiras Reprodução/São Paulo Fashion Week
  • Linho, jeans e tafetá se encontram em tons terrosos e dourados: o retrato de Minas em tecido
    Linho, jeans e tafetá se encontram em tons terrosos e dourados: o retrato de Minas em tecido Reprodução/São Paulo Fashion Week
  • "A delicadeza do feito à mão, tecida por artesãs de Minas, Goiás e Santa Catarina Reprodução/São Paulo Fashion Week
  • Fraga, o poeta das passarelas, acende velas para Milton e celebra 30 anos de SPFW com emoção
    Fraga, o poeta das passarelas, acende velas para Milton e celebra 30 anos de SPFW com emoção Reprodução/São Paulo Fashion Week
  • O vermelho, terracota e laranjado tomou de conta da coleção
    O vermelho, terracota e laranjado tomou de conta da coleção Reprodução/São Paulo Fashion Week
  • O vermelho, terracota e laranjado tomou de conta da coleção
    O vermelho, terracota e laranjado tomou de conta da coleção Reprodução/São Paulo Fashion Week
  • Mais que um desfile: um tributo à sensibilidade e à arte de sentir.
    Mais que um desfile: um tributo à sensibilidade e à arte de sentir. Reprodução/São Paulo Fashion Week
  • Cada ponto é uma lembrança, cada cor, um verso de Milton
    Cada ponto é uma lembrança, cada cor, um verso de Milton Reprodução/São Paulo Fashion Week
  • O vermelho, terracota e laranjado tomou de conta da coleção
    O vermelho, terracota e laranjado tomou de conta da coleção Reprodução/São Paulo Fashion Week
  • Entre o azul profundo e o brilho do ouro, a moda ganha som e sentido
    Entre o azul profundo e o brilho do ouro, a moda ganha som e sentido Reprodução/São Paulo Fashion Week
  • As roupas chamam atenção pelas cores, bordados e referências do estado mineiro
    As roupas chamam atenção pelas cores, bordados e referências do estado mineiro Reprodução/São Paulo Fashion Week
  • As crianças também foram protagonistas no desfile em homenagem a Milton Nascimento
    As crianças também foram protagonistas no desfile em homenagem a Milton Nascimento Reprodução/São Paulo Fashion Week

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 14/10/2025 13:47
SIGA
x