"Será?": conheça a trend que toma conta das redes

Uma trend criada pelo apresentador cearense João Inácio Júnior tem dominado as redes sociais. O viral começou em novembro de 2025 quando João começou a publicar vídeos descontraídos. Em um dos vídeos, que já ultrapassa 6 milhões de views, ele diz: “O papo que rola nas redes sociais é que eu sou gay. Será?”, utilizando o humor para ironizar especulações que o acompanham desde o início de sua carreira.
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O apresentador afirmou que a ideia era dialogar com pautas de inclusão e respeito, especialmente ligadas à comunidade LGBTQIA+.
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“Eu escolhi um tema que tem a ver com toda a minha história e é um tema bacana, de inclusão, de amor, de apoio. Eu não tinha ideia da repercussão”, contou em entrevista ao G1.
Com um tom bem-humorado e provocativo, os vídeos são conhecidos pelo bordão “o papo que rola na rede...” e se popularizou ao usar a palavra “será” como gancho para especulações, comentários irônicos e situações do cotidiano.
O formato rapidamente virou meme por sua espontaneidade e pela forma leve de brincar com rumores e percepções populares. Ivete Sangalo e Whindersson Nunes são alguns dos famosos que já aderiram à tendência.
Confira o vídeo:
Com mais de 50 anos de trajetória no rádio e na televisão, o apresentador encontrou na internet uma nova forma de comunicação com o público mais jovem, trazendo uma linguagem que mistura humor e leveza ao abordar temas pessoais e sociais.
A repercussão ultrapassou as expectativas e rapidamente se espalhou pelas redes, sendo adaptada por usuários que passaram a criar suas próprias versões.
Comércios entram na trend
As empresas não ficaram de fora dessa tendência. Um supermercado viralizou no X após escolher um senhor para interpretar a narrativa. O homem começa o vídeo falando: "O papo que rola nessa cidade é que eu sou o mais cachaceiro. Será?"
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Em seguida, o homem aparece divulgando as bebidas do mercado, com a fala enrolada, interpretando um "bêbado". A propaganda foi eficaz e gerou boa repercussão nas redes ."Amei. Esse pessoal aleatório e não padrão fazendo propaganda e viralizando", comentou um internauta. "O pagamento pingou na conta", comentou outro internauta, ironizando.
Confira o vídeo:
Olha aí uma boa oportunidade de fazer um trampo, pinguço ????.— Ale Pavanelli (@EuAlePavanelli) April 6, 2026
Parece que esse aí saiu com dois ovos na mão de brinde. pic.twitter.com/G9BEADfDOD
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Como entrar na trend
Para quem quer participar da brincadeira e surfar um pouquinho na onda do momento, o processo é simples e acessível, só precisa pensar em um tema e desenvolver:
1. Abra o TikTok ou Reels: Entre no aplicativo e selecione a opção de criar um novo vídeo.
2. Escolha o áudio da trend: A música usada que virou padrão é o hit da Madonna "La Isla Bonita".
3. Grave sua introdução: Comece com “o papo que rola na rede é que…” e crie um clima de curiosidade.
4. Faça a revelação: Finalize com uma situação engraçada, inesperada ou irônica, seguida do clássico “será?”.
5. Edite o vídeo: Use cortes rápidos, legendas e efeitos para deixar o conteúdo mais dinâmico.
Agora é só publicar, e não esqueça de acrescentar as hastags!
*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe
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