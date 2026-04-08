"Será?": conheça a trend que toma conta das redes

O formato utiliza o bordão "o papo que rola na rede" seguido de um irônico "será?" para brincar com rumores e situações cotidianas. - (crédito: Divulgação/rawpixel.com)

Uma trend criada pelo apresentador cearense João Inácio Júnior tem dominado as redes sociais. O viral começou em novembro de 2025 quando João começou a publicar vídeos descontraídos. Em um dos vídeos, que já ultrapassa 6 milhões de views, ele diz: “O papo que rola nas redes sociais é que eu sou gay. Será?”, utilizando o humor para ironizar especulações que o acompanham desde o início de sua carreira.

O apresentador afirmou que a ideia era dialogar com pautas de inclusão e respeito, especialmente ligadas à comunidade LGBTQIA+.

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“Eu escolhi um tema que tem a ver com toda a minha história e é um tema bacana, de inclusão, de amor, de apoio. Eu não tinha ideia da repercussão”, contou em entrevista ao G1.

Com um tom bem-humorado e provocativo, os vídeos são conhecidos pelo bordão “o papo que rola na rede...” e se popularizou ao usar a palavra “será” como gancho para especulações, comentários irônicos e situações do cotidiano.

O formato rapidamente virou meme por sua espontaneidade e pela forma leve de brincar com rumores e percepções populares. Ivete Sangalo e Whindersson Nunes são alguns dos famosos que já aderiram à tendência.

Confira o vídeo:

Com mais de 50 anos de trajetória no rádio e na televisão, o apresentador encontrou na internet uma nova forma de comunicação com o público mais jovem, trazendo uma linguagem que mistura humor e leveza ao abordar temas pessoais e sociais.

A repercussão ultrapassou as expectativas e rapidamente se espalhou pelas redes, sendo adaptada por usuários que passaram a criar suas próprias versões.

Comércios entram na trend

As empresas não ficaram de fora dessa tendência. Um supermercado viralizou no X após escolher um senhor para interpretar a narrativa. O homem começa o vídeo falando: "O papo que rola nessa cidade é que eu sou o mais cachaceiro. Será?"

Leia mais aqui: Cinco emojis que você nunca deve enviar no início da paquera

Em seguida, o homem aparece divulgando as bebidas do mercado, com a fala enrolada, interpretando um "bêbado". A propaganda foi eficaz e gerou boa repercussão nas redes ."Amei. Esse pessoal aleatório e não padrão fazendo propaganda e viralizando", comentou um internauta. "O pagamento pingou na conta", comentou outro internauta, ironizando.

Confira o vídeo:

Olha aí uma boa oportunidade de fazer um trampo, pinguço ????.

Parece que esse aí saiu com dois ovos na mão de brinde. pic.twitter.com/G9BEADfDOD — Ale Pavanelli (@EuAlePavanelli) April 6, 2026

Como entrar na trend

Para quem quer participar da brincadeira e surfar um pouquinho na onda do momento, o processo é simples e acessível, só precisa pensar em um tema e desenvolver:

1. Abra o TikTok ou Reels: Entre no aplicativo e selecione a opção de criar um novo vídeo.

2. Escolha o áudio da trend: A música usada que virou padrão é o hit da Madonna "La Isla Bonita".

3. Grave sua introdução: Comece com “o papo que rola na rede é que…” e crie um clima de curiosidade.

4. Faça a revelação: Finalize com uma situação engraçada, inesperada ou irônica, seguida do clássico “será?”.

5. Edite o vídeo: Use cortes rápidos, legendas e efeitos para deixar o conteúdo mais dinâmico.

Agora é só publicar, e não esqueça de acrescentar as hastags!

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe

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