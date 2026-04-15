7 dicas para economizar na compra de passagens aéreas em 2026

Planejar uma viagem em 2026 exige atenção redobrada ao bolso, principalmente com os preços das passagens aéreas. Segundo especialistas, as práticas de mercado em abril de 2026 indicam que, com estratégia e informação, é possível encontrar voos mais baratos sem abrir mão do seu destino dos sonhos. Pequenas mudanças nos hábitos de compra podem gerar uma economia significativa no orçamento final.

O segredo está em conhecer as ferramentas certas e os melhores momentos para fazer a reserva. Adotar algumas práticas simples transforma a busca por passagens em um processo mais eficiente e econômico. Confira sete dicas fundamentais para garantir seu bilhete aéreo pelo melhor preço.

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Como economizar na compra de passagens

Compre com a antecedência certa

Deixar para a última hora é quase sempre um mau negócio. O ideal para voos nacionais é comprar entre 30 e 90 dias antes da data. Para viagens internacionais, planeje com três a seis meses de antecedência. Esse período é considerado o ponto de equilíbrio, antes que a proximidade da viagem eleve os preços pela alta demanda. Tenha flexibilidade nas datas e horários

Voar durante a semana, especialmente às terças e quartas-feiras, costuma ser mais barato do que viajar entre sexta e domingo, embora não seja uma regra fixa e os preços possam variar. Além dos dias, horários menos populares, como voos de madrugada ou no final da noite, também podem oferecer tarifas reduzidas, pois a procura é menor. Use e abuse dos comparadores de voos

Ferramentas como Google Flights e Skyscanner são suas maiores aliadas. Elas rastreiam preços em diversas companhias e agências simultaneamente. Use a função de "alerta de preços" para ser notificado por e-mail quando o valor do trecho desejado cair, garantindo que você não perca uma boa oportunidade. Navegue em modo anônimo para pesquisar

Uma dica popular, embora controversa, é realizar suas pesquisas em uma janela anônima ou privativa do navegador. Existe a crença de que sites podem usar cookies para rastrear o interesse do usuário e, assim, aumentar os preços artificialmente para criar um senso de urgência. Embora não haja uma comprovação definitiva dessa prática, usar o modo anônimo é uma precaução que não custa nada e pode evitar essa manipulação. Acumule e use milhas com inteligência

Os programas de fidelidade, como Smiles (GOL), LATAM Pass (LATAM) e TudoAzul (Azul), podem render passagens gratuitas ou com grande desconto. Concentre seus gastos em um cartão de crédito que pontue bem e fique de olho nas promoções de transferência bonificada. Antes de resgatar, compare o custo em milhas com o valor em dinheiro para ver se a troca realmente vale a pena. Considere aeroportos alternativos

Muitas metrópoles são servidas por mais de um aeroporto. Verifique se voos para terminais secundários, geralmente operados por companhias de baixo custo, são mais vantajosos. Apenas lembre-se de calcular o custo do deslocamento do aeroporto até sua hospedagem para confirmar a economia. Fique de olho nas promoções relâmpago

Siga as companhias aéreas nas redes sociais e cadastre-se em suas newsletters. Muitas promoções com preços excelentes duram apenas algumas horas e são divulgadas por esses canais. Fique atento a datas comerciais, como a Black Friday (27 de novembro de 2026), e a aniversários das companhias, que costumam ter ofertas especiais. Agir rápido é crucial para aproveitar os melhores descontos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.