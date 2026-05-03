Los Cabos: onde o deserto encontra o mar em um cenário paradisíaco

Localizado no extremo da Baixa Califórnia Sul, estado mexicano banhado pelo Mar de Cortez e pelo Oceano Pacífico, Los Cabos é um dos principais destinos do México, recebendo mais de 3,5 milhões de turistas por ano, mas pouco conhecido pelos brasileiros.

Essa região entre as cidades de Cabo San Lucas e San Jose del Cabo é deslumbrante, pois integra a praia com o deserto, com paisagens que impressionam os olhos, como o Arco de Cabo San Lucas — formação rochosa também conhecida por Arco do Fim da Terra. Mas o ser humano também deixou suas marcas como a arquitetura dos hotéis ao longo da costa que também são de tirar o fôlego.

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Nas imediações do Arco, é possível realizar passeios de barco a partir da Marina de Cabo San Lucas, para avistar as baleias jubarte, que migram do Ártico para darem à luz, assim como como tartarugas, leões-marinhos e até tubarões. A beleza do Mar de Cortez, inclusive, vai além da fauna, pois dele saíram uma das mais belas pérolas de uma das coroas da rainha Elizabeth II, da Inglaterra.

A maioria dos viajantes internacionais de Los Cabos são provenientes dos Estados Unidos devido à proximidade — a localidade está a três horas de voo de Los Angeles. Em 2025, a região recebeu 3,7 milhões de visitantes, dos quais 2,2 milhões de estrangeiros — mais de 90% norte-americanos — e os outros 1,5 milhão de mexicanos, conforme dados do Escritório de Turismo de Los Cabos. E, desse total de turistas estrangeiros, os brasileiros somaram cerca de 3 mil, ou seja, menos de 0,1%.

De acordo com a representante de Los Cabos no Brasil, Diana Pomar, voos da Copa e a liberação do visto eletrônico para os brasileiros são medidas promovidas para facilitar a decisão de viagem para a região. "Los Cabos reúne, em um único lugar, uma infraestrutura completa para eventos de grande porte, aliada a um cenário natural único e uma gastronomia ímpar", destaca Pomar. Segundo ela, o destino foi reconhecido pela plataforma Cvent como o 3º melhor destino da América Latina e Caribe para eventos corporativos, considerando critérios como conectividade aérea, infraestrutura hoteleira e qualificação de fornecedores.

Los Cabos é um importante destino de artistas hollywoodianos e vários deles possuem mansões na região, como os atores Leonardo diCaprio, George Clooney, Jennifer Aniston, Justin Timberlake e o vocalista da banda Maroon 5, Adam Levine.









Destaque gastronômico

A região tem se destacado como um importante destino gastronômico do México, uma vez que 14 restaurantes locais foram incluídos no conceituado Guia Michelin, sendo que um deles com uma estrela, o Cocina de Autor Los Cabos. Mas, desde 2024, 21 restaurantes já foram recomendados pela publicação. Entre as recomendações na edição deste ano do guia, destaca-se novamente o Manta, que fica no hotel The Cape by Thompson, da rede norte-americana Hyatt.

Comandado pelo chef Enrique Olvera, um dos chefs mais badalados do México, o Manta tem um cardápio que é uma fusão da culinárias japonesa e mexicana, com um toque da peruana. Oferece uma variedade de peixes frescos incríveis, como o atum, cujo sashimi com aji tem um sabor incomparável, bem diferente do encontrado nos restaurantes brasilienses. Um dos pratos mais pedidos do cardápio, o churrasco coreano de frango também é uma ótima pedida.

Atualmente, as duas cidades que integram Los Cabos possuem 96 hotéis, totalizando 18 mil quartos, que funcionam no modelo europeu — com café da manhã — ou all inclusive. Neste ano, a região deve ganhar ao menos cinco novos hotéis cinco estrelas, mas a região é cheia de hospedagens para quase todos os gostos e bolsos, pois o custo médio da diária varia em torno de US$ 400. A imponência dos empreendimentos salta aos olhos.

Hospedagem de luxo

O The Cape é ideal para quem quer um pouco mais de tranquilidade, longe do agito das duas capitais de Los Cabos. Construído em 2015, a menos de 5km da Marina de Cabo San Lucas, o hotel fica em um local privilegiado e possui infraestrutura confortável de quartos e residências privativas construídas em uma área que permite ter uma praia privada entre as rochas. Todos os quartos têm uma ampla varanda com vista, de onde é possível avistar o Arco bem ao lado direito e, se tiver sorte, algumas baleias enquanto aprecia o café da manhã.

A arquitetura é contemporânea e uma das atrações é a piscina com borda infinita com vista para a praia. Além disso, logo na entrada do The Cape, ao lado da área de check-in dos hóspedes, que são recepcionados com um delicioso drinque à base de mescal uma impressionante escultura de uma baleia feita em 2015 com gravetos secos coletados nas práticas após a devastação do Furacão Odile.

Eduardo Segura, diretor geral do Hotel The Cape by Thompson, destaca que o hotel foi projetado pelo arquiteto Javier Sanchez que era surfista e privilegiou a vista para todas acomodações que possuem varanda privativa com sofá-cama suspenso.

Outro hotel na região que impressiona pela arquitetura e tem um dos melhores spas da região, é o Viceroy Los Cabos, que fica mais próximo de San José del Cabo. Desenhado pelo arquiteto mexicano Miguel Ángel Aragonés, foi inaugurado em 2016 e tem cinco piscinas e espelhos d'água que fazem com que os prédios dos alojamentos, todos pintados de branco, pareçam flutuar, como os prédios de Oscar Niemeyer, em Brasília.

O ambiente é uma espécie de medina aberta ao mar, possui área de praia privativa e quatro restaurantes de cozinha internacional e mexicana. Em um deles, no rooftop, é possível apreciar a vista para o mar comendo um dos melhores churrascos da região, ou bebendo um bom vinho ou uma tequila.

"Los Cabos é um destino diferente da cultura maia e tem como tema principal o estilo de vida que também é uma tendência e pode ser um bom destino para os brasileiros, porque há muita proximidade entre as duas culturas que são apaixonadas por futebol", destaca Christian Tavelli, diretor geral do Viceroy Los Cabos.

Mas, para quem prefere ficar mais perto do centro, uma boa opção é o Hotel Corazón Cabo Resort & Spa, na Praia Medano, de onde é possível caminhar até o shopping e até a Marina. Com localização privilegiada, o hotel conta com uma ampla infraestrutura, spa e duas piscinas ao ar livre.

O Corazón Cabo é um dos mais antigos hotéis da região e tem acomodações amplas e confortáveis e funcionários bastante atenciosos, algo característico dos hotéis mexicanos. Alguns quartos possuem jacuzzi na varanda e acomodam de duas a oito pessoas, o que facilita passeios em família. Da sacada dos quartos com vista para a praia é possível avistar os navios turísticos que ficam ancorados na baía diariamente.

Aliás, Oscar Molina, diretor de Vendas e Catering do Hotel Corazón Cabo Resort, conta que, durante a pandemia da covid-19, muitos hotéis em Los Cabos não fecharam. Com isso, a região foi destino de muitos norte-americanos que acabaram indo para o México e muitos se mudaram para a região e até compraram casas. Não à toa, 50 mil dos 400 mil habitantes da região são norte-americanos.

De acordo com Molina, uma das principais atratividades da região é a própria geografia. "O México tem muitos lugares distintos uns dos outros, mas nenhum lugar é igual a Los Cabos, porque há uma combinação interessante das partes históricas e coloniais com as modernas. Além disso, a gastronomia é distinta em várias áreas", destaca Molina.

Para quem quiser conhecer Los Cabos, uma dica é pesquisar a infinidade de hotéis que existem pela costa, assim como os restaurantes também. As maiores redes hoteleiras do mundo estão instaladas na região e a Soho House prepara sua chegada com um hotel e clube exclusivos, o primeiro da marca em solo mexicano.

Turismo com aventura

Los Cabos foi apontado pelo jornal The New York Times como um dos 52 lugares para ir em 2025 em uma lista de destinos que oferecem experiências incomparáveis aos viajantes. E foi o único representante do México nessa lista exclusiva da publicação norte-americana, combinando a beleza natural com sustentabilidade e inovação da indústria do turismo.

A região de Los Cabos une o deserto com as praias do Oceano Pacífico e o Mar de Cortez, sendo um importante destino para os amantes do surfe e do mergulho. E aqueles que preferem uma aventura em terra firme, há também várias opções de passeios de motos ou de quadriciclos pelas dunas, assim como passeios de cavalo ou até de camelos em uma reserva próxima a Cabo San Lucas.

Os mais aventureiros ainda podem pedalar na mais extensa tirolesa do mundo, na Sky Bike da Cactus Tour, uma das mais tradicionais empresas de turismo da região. Para chegar até as torres, primeiro, é possível apreciar o passeio de quadriciclo nas trilhas pela areia.

Inaugurada em 2025, a rota aérea de bicicletas tem 854 metros de extensão entre três torres à beira do Oceano Pacífico. A vista é de tirar o fôlego e, para pedalar no trajeto, é bom ter um bom preparo. Na segunda etapa, devido ao vento, a bicicleta costuma balançar um pouco, o que torna o trecho um pouco mais desafiador do que os demais. Na volta do circuito, em terra firme, é possível apreciar vários tipos de tequilas na lojinha do estabelecimento.

As praias da região também são um atrativo à parte e 21 delas têm bandeira azul, ou seja, são próprias para o banho. Entre as mais conhecidas, destacam-se Praia do Amor, El Medano e Santa Maria, todas bastante disputadas.

A alta temporada na região começa em dezembro e vai até março, que coincide com o período de contemplação das baleias jubarte. A melhor época de ir para a região de Los Cabos é de novembro a maio devido ao clima seco e agradável, e o mês a ser evitado é o de setembro, por conta da temporada de furacões, de acordo com a representante do Escritório de Turismo de Los Cabos no Brasil, Diana Pomar.





Um convite às compras

Além dos passeios de aventura e os roteiros gastronômicos, uma das novas atrações de Los Cabos é o Ânima Village, um amplo shopping de marcas de luxo, que alia arte, gastronomia e bem-estar. Inaugurado em dezembro de 2025, até o fim de 2026 deverá estar a pleno vapor, abrigando 80 marcas exclusivas internacionais, como Cartier, Rolex, Dolce e Gabbana, Tiffany & Co., Prada, Chanel, Dior, Nike, Apple Store e a brasileira Farm Rio. O empreendimento é capitaneado pelo grupo Soma e os investimentos no complexo somam US$ 130 milhões.

O espaço das lojas tem vários jardins ao ar livre, reunindo novos restaurantes ainda em construção, cafés e uma galeria de artes do artista mexicano Alberto Baja, que funciona como uma plataforma experimental de arte contemporânea, com esculturas feitas com ferramentas utilizadas na obra do shopping. A visita é uma experiência à parte diante da paisagem litorânea.

Los Cabos também é conhecido como um dos principais destinos dos amantes de golfe. Conta com 18 campos, atualmente, em funcionamento e outros quatro em fase de planejamento, assinados por nomes como o campeão Tiger Woods. E, além dos restaurantes com chefs renomados, apostando em ingredientes locais, como frutos do mar, ainda há fazendas com produtos orgânicos que podem completar a bela experiência gastronômica.

Algumas delas oferecem almoços e jantares em que é possível ter uma aula de culinária, , mediante reserva, na qual os alunos cozinham o que colhem, como é o caso da Fazenda Tamarindos. Além de um simples guacamole de entrada, é possível aprender a fazer camarões salteados com tomates para rechear pimentões verdes e, de sobremesa, um flan de caramelo, que é muito parecido com o pudim de leite condensado da vovó.

E, do outro lado da costa, em San José del Cabo, o centro histórico preservado, cheio de galerias, merece uma visita mais demorada. As ruas floridas são convidativas para passeios e compras nas lojas de artesanatos. Às quintas-feiras, o Art Walk transforma o bairro em um corredor cultural ao ar livre, atraindo visitantes em busca de artes e atmosfera boêmia dos bares.

Da Tequila ao vinho

O México é conhecido pela produção de tequila, bebida destilada feita à base do agave azul. Já os destilados feitos de outras partes do agave são conhecidos como mescal, tradicional bebida mexicana com teor alcoólico superior ao da tequila e que é base de inúmeras combinações de drinques, como as mezcalitas, bastante populares nos bares e restaurantes mexicanos e bem condimentadas.

Aliás, as bebidas mexicanas vão além da tequila e de marcas de cervejas famosas, como Corona e Tecate. Uma das surpresas agradáveis nos restaurantes mexicanos de Los Cabos é a carta de vinhos nacionais, produzidos na Baixa Califórnia, no Vale de Guadalupe, que impressiona. Eles podem ser apreciados nos bons restaurantes da região acompanhando pratos harmonizados.

Localizado bem ao norte de Los Cabos, o Vale de Guadalupe fabrica cerca de 90% dos vinhos mexicanos e é denominado um tesouro escondido quando se trata de vinícolas. A região possui mais de 250 vinícolas produzindo diversos tipos de vinhos feitos com uma variedade grande de uvas, como Tempranillo, Sangiovese, Syrah, Nebbiolo, Cabernet Sauvignon, entre outras. Alguns deles, inclusive, são exportados para Estados Unidos, Japão e Canadá. Mas aí é outro passeio. (RH)

Visita ao Pueblo Mágico

A menos de 100 quilômetros ao norte de Los Cabos, encontra-se Todos Santos, uma pequena colônia de missionários jesuítas fundada em 1723, que vale a pena reservar um dia para visitar. Localizada a 73km ao Norte de Los Cabos, a cidade é conhecida como “Pueblo Mágico”, tem cerca de 7 mil habitantes, com uma série de lojinhas de artesanatos e restaurantes que resgatam a arquitetura antiga da época em que a economia girava em torno dos engenhos de açúcar — que tiveram seu auge no século 19 até os anos 1950.

No mirante, é possível sentar em um dos bancos próximos e apreciar o pôr do sol e suas cores deslumbrantes. E, em frente à igreja tem uma pracinha com um pequeno coreto e várias lojinhas de artesanatos em volta. Vale a pena explorar restaurantes, lojas e galerias pelas ruas da cidade, que têm ares coloniais decorados com cactos e fitas coloridas.

Os bares e restaurantes são variados. Um deles, recomendado pelo Guia Michelin, é o Oystera, localizado em uma antiga Usina de Açúcar datada de 1850 e especializado em frutos do mar. Com cardápio variado de especialidades da culinária mexicana com toques peruanos, o restaurante se destaca pelas ostras frescas e o polvo grelhado na brasa.

E, para acompanhar, há uma bela seleção de vinhos mexicanos, entre eles os da Casa Madero foram bastante recomendados. Para brindar, um branco espumoso mexicano Ivon Lescompete encerrou a noite perfeitamente. (RH)

Novos voos diretos

A região de Los Cabos vem registrando aumento de turistas de outros países devido à ampliação de voos para o destino pela Copa Airlines, que passou a ter três voos diretos semanais a partir da Cidade do Panamá. A expectativa é de que mais brasileiros também comecem a conhecer esse destino mexicano, podendo até dobrar o fluxo de turistas atual, de acordo com dados do Fideicomiso de Turismo de Los Cabos.

De acordo com a representante de Los Cabos no Brasil, Diana Pomar, esses voos da Copa e a liberação do visto eletrônico para os brasileiros são medidas promovidas para atrair brasileiros para a região, que tem um clima parecido com o do Brasil, além de praias e restaurantes premiados.

Os voos diretos da Copa a partir da capital panamenha levam três horas para Los Cabos, enquanto os da Cidade do México levam cerca de cinco horas. A companhia opera 95 voos semanais para o Brasil partindo de oito cidades brasileiras: São Paulo (39), Rio de Janeiro (19), Porto Alegre (7), Florianópolis (5), Belo Horizonte (7), Brasília (7), Manaus (7) e Salvador (4). Uma viagem para Los Cabos, via São Paulo, por exemplo, pode ficar, em média, cinco horas mais curta por conta do menor tempo de viagem e de espera para conexão, se comparada se com um voo feito via Cidade do México.

Los Cabos está conectado a 60 cidades de vários países, como Estados Unidos, Canadá, Panamá e Alemanha. Na alta temporada, a Copa chega a operar 650 voos internacionais por semana e, na baixa temporada, em setembro, esse número cai para 400 voos semanais.

Todos Santos, no México (foto: Rosana Hessel/CB.D.A.Press)

Serviço

Passeios e atividades terrestres e aquáticas

Passeios de aventura — Cactus Tours

https://cactustours.com/

@Cactustours

A líder em atividades ao ar livre em Los Cabos oferecem diversas experiências, desde a interação com camelos e terrenos off-road desafiadores até aventuras nas montanhas.

Passeios marítimos — Cabo Adventures

https://www.cabo-adventures.com/en

@caboadventures

Recomendação importante: dependendo das condições climáticas, há possibilidade de entrar no mar para fazer snorkel. Para as atividades aquáticas se recomenda: roupa de banho, toalha, bermuda, sapatos confortáveis fáceis de tirar, vestido de praia, chapéu, óculos de sol, boné, protetor solar biodegradável.

Mais informações: visitloscabos.travel

*A jornalista viajou a convite da Fideicomiso de Turismo de Los Cabos e da Copa Airlines

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