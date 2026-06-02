Família Z: Como Zanq e Nicole transformaram o amor em um fenômeno digital

A Família Z, com Zanq, Nicole, a filha Olivia e os cachorros, celebra a trajetória de vida e o sucesso de conteúdo que os conectou à audiência - (crédito: Divulgação)

A história de Zanq e Nicole começou em uma academia e, apenas três meses depois do primeiro encontro, os dois já estavam juntos. Na época, Zanq iniciava sua jornada nas redes sociais com vídeos divertidos de seus cachorros, que rapidamente conquistaram a internet.

A chegada de Nicole marcou uma nova fase na produção de conteúdo. A rotina do casal, os bastidores da convivência, viagens e o dia a dia com os pets ganharam espaço. O conteúdo, antes focado nos cachorros, passou a retratar a vida que eles construíam, dando origem ao que hoje é conhecido como Família Z.

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Neste Dia dos Namorados, o casal celebra uma trajetória construída lado a lado. Além da rotina na internet e dos compromissos profissionais, eles vivem a experiência da paternidade com a filha Olivia, de 2 anos. A menina trouxe uma nova dinâmica para a família e passou a fazer parte do conteúdo compartilhado com o público.

Ao longo do tempo, os seguidores acompanharam as diferentes fases da vida pessoal e profissional do casal. Zanq e Nicole criaram uma conexão com a audiência por meio da espontaneidade, do humor e da forma leve com que dividem momentos reais da internet.

“Tudo aconteceu de forma muito natural. A internet foi crescendo junto com a nossa relação e com as mudanças da nossa vida”, comenta Nicole.

“Acho que as pessoas acompanharam nossas fases de verdade. Desde os vídeos com os dogs até a construção da nossa família”, completa Zanq.

Hoje, a Família Z representa mais do que um projeto digital. Entre pets, viagens e a vida com Olivia, Zanq e Nicole compartilham uma história construída com parceria, convivência e crescimento conjunto.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.