Eliana anuncia novidades para nova etapa de 'Em família'

Líder de audiência aos domingos, Em família, programa de auditório de Eliana, retorna à grade da Globo após hiato de mais de um mês devido aos jogos da Copa do Mundo. Na próxima semana, às 16h, a apresentadora estreia a nova etapa da atração semanal com um game show de formato inédito no Brasil e celebra o aniversário de dois anos na emissora global.

Com mais de 30 anos de carreira, 22 deles aos domingos, Eliana confirma: "Minha experiência na Globo é diferente de tudo que eu já tinha feito. Eu me desafiei em lugares que eu nunca tinha trabalhado, não só no Em família, como também no Saia justa, que está sendo muito enriquecedor do ponto de vista de aprendizado pessoal e profissional", diz a apresentadora.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Globo quer Big Brother Brasil pelo menos até 2030

Liderar o programa dominical, para Eliana, é a concretização de tudo que trilhou nas mais de três décadas na televisão. "Primeiro, trabalhei com as crianças; depois, aos domingos, estive com a família de uma maneira geral, mas predominantemente falando com mulheres, que são maioria em frente à tela neste dia", detalha a mãe de Arthur e Manuela.

"Então, entrar com um programa na grade da Globo aos domingos foi uma grande conquista", celebra a apresentadora. "E quando a gente se propôs a fazer uma atração voltada para a família, queríamos abraçar todas as famílias mesmo, não importa a formação", destaca Eliana.

O Em família é para quem quiser, ressalta a apresentadora. "Essa é a mensagem mais sincera que eu posso passar dentro desse programa, que eu pretendo apresentar ao longo de anos nesse horário tão competitivo", define a paulistana. "Ouvindo, aprimorando e expandindo. É assim que a gente segue", acrescenta.

"Não é porque eu estou há tantos anos na TV que eu não tenho o que aprender. Eu aprendo todos os dias, e que maravilha que é viver aprendendo. A beleza de você não saber de tudo e sempre estar pronto para descobrir algo novo todos os dias", pondera. "Eu acredito que isso é o que eu posso fazer de melhor para o meu público."

Nos palcos da atração, Eliana se diz à vontade para mostrar todas as suas camadas como comunicadora. "Eu me sinto muito livre para brincar e para dar aquela risada horrorosa que vocês conhecem", ri a paulistana. "É muito gostoso poder me divertir trabalhando. Tem coisa melhor do que isso? Eu amo meu ofício."

Eliana, porém, vai além do entretenimento e enxerga a responsabilidade que carrega ao falar diretamente com famílias de todo o Brasil aos domingos. "Sempre me preocupei em me comunicar de forma correta, inspirar coisas positivas e plantar boas sementes", afirma. "Tenho essa consciência, que está cada vez mais presente em tudo que eu faço. Afinal, vivemos em uma época em que muitas pessoas podem ser influentes, mas bons influenciadores requerem experiência e responsabilidade", analisa.

Novidade

Nessa etapa do programa, Eliana comandará o quadro inédito Invertidamente, que estreia no dia 26. Conhecido internacionalmente como Upsidown, o formato holandês chega ao Brasil pela primeira vez e tem como objetivo colocar famílias em situações inusitadas dentro de uma caixa que gira 360°. "Eles precisarão desafiar a lei da gravidade ao mesmo tempo que cumprem as provas", explica a apresentadora.

Representantes da EndemolShine Nederland, conta Eliana, participaram do período inicial de gravações do novo quadro e afirmaram: "Os brasileiros são bem mais animados do que os holandeses". "Foi muito bacana ter constatado isso dos próprios criadores. A gente tem o molho no Brasil, não tem jeito", brinca. "É diversão garantida para a família toda, tanto para quem participa quanto para quem estará assistindo."

Os quadros musicais, por sua vez, irão retornar na próxima temporada do Em família. As inscrições já estão abertas. "O bom do programa de auditório é isso — ele não é estático, engessado. Ele tende a mudar sempre, se aprimorar. O que dá certo permanece, e o que a gente acha que deve melhorar, nós melhoramos", afirma Eliana.