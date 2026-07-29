Corrida: conheça 4 benefícios da prática para o bem-estar físico e mental

A corrida, um esporte de baixo custo, pode ser praticada em qualquer lugar e tem um impacto direto na qualidade de vida (Imagem: Maridav | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A corrida é um esporte que conquista cada vez mais adeptos no Brasil. Seja em parques, ruas ou eventos organizados, é comum ver pessoas de diferentes idades praticando a modalidade. Não por acaso, em 2025, o número de corridas de rua oficiais no país cresceu 85%, passando de 2.827 para 5.241 eventos, segundo levantamento da Associação Brasileira de Organizadores de Corridas de Rua e Esportes Outdoor (ABRACEO).

Isso se deve aos diversos benefícios que a corrida oferece, como a melhora do condicionamento físico, o auxílio no controle do peso e a redução do estresse. Além disso, por ser uma atividade acessível, que pode ser praticada ao ar livre e com poucos equipamentos, ela se tornou uma opção atrativa para quem busca bem-estar.

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Para a Dra. Karen Sukadolnik, médica de família e comunidade da Sami Saúde, o destaque não está apenas na performance ou no pódio, mas, sim, nas pessoas comuns que descobriram na corrida uma aliada da saúde física e mental. Uma escolha simples, mas poderosa, capaz de impactar diretamente a qualidade de vida.

Corrida como símbolo de uma nova consciência em saúde

O aumento na procura pela corrida, segundo a profissional, reflete o surgimento de uma nova consciência sobre saúde e bem-estar. Trata-se de um movimento que vai além do universo dos atletas profissionais e envolve pessoas que escolhem caminhar, correr, alimentar-se melhor e inserir o cuidado com o corpo e a mente em sua rotina, com consistência e responsabilidade.

“A verdadeira transformação na saúde não acontece com esforços isolados, mas com escolhas consistentes ao longo do tempo. Priorizar a prevenção e manter um acompanhamento contínuo é a forma mais eficaz de evitar problemas futuros e garantir mais qualidade de vida e autonomia. Sempre digo que a saúde é um processo em construção começa e se mantém todos os dias. E o papel do esporte vai muito além da performance: ele se tornou uma expressão de cuidado, prazer e prevenção”, destaca a Dra. Karen Sukadolnik.

A corrida é um esporte que pode ajudar no fortalecimento dos vínculos sociais (Imagem: NDAB Creativity | Shutterstock)

Benefícios diretos da corrida no bem-estar físico e mental

A Dra. Karen Sukadolnik reforça os principais aliados que têm feito com que pessoas comuns estejam cada vez mais colocando o hábito da corrida no dia a dia:

Controle do estresse e da ansiedade: a liberação de endorfinas durante o exercício físico melhora o humor e reduz sintomas de ansiedade e depressão; Saúde do coração e regulação do metabolismo: movimentar o corpo regularmente contribui para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e da glicose; Estabelecimento de uma rotina de autocuidado: manter um hábito, como correr ou caminhar, reforça o compromisso com o bem-estar e facilita outras práticas saudáveis, como dormir melhor e se alimentar com mais atenção; Vínculos sociais: caminhar ou correr regularmente pode fortalecer não só a saúde física, mas também os vínculos sociais. Essas práticas incentivam o convívio em grupo, promovem encontros em parques, clubes ou corridas de rua e facilitam novas conexões.

Por Rafaela Peres