A rotina de cuidados com um animal de estimação é um dos motivos que fazem algumas pessoas ficarem com o pé atrás ao pensar em adotar um bichinho. Por esse motivo, os gatos podem parecer opções "mais seguras". Conhecidos como animais independentes, que não precisam de tanta supervisão por terem a higiene, por exemplo, como parte de seus instintos, os felinos podem acabar tendo suas necessidades negligenciadas quando os tutores acreditam que eles não precisam de atenção.

A veterinária especializada em cuidados com felinos Jéssica Pinho explica que o estigma associado aos bichanos interfere na convivência entre o tutor e o pet. "Alguns responsáveis costumam passar longas horas fora, viajar ou deixar o gato sozinho em casa por horas e até dias, acreditando que o fato de serem 'independentes' não afeta a saúde e o emocional do seu animalzinho".

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Associada a isso, está a falta de enriquecimento ambiental para distrair e entreter os gatos. A ausência de atividades de lazer é um dos principais fatores de estresse para esses pets, o que pode desencadear complicações mais graves. "É importante ter arranhadores, brinquedos, verticalização", aconselha Jéssica. Além disso, os felinos também precisam de momentos de qualidade com os tutores. "Cerca de cinco a 10 minutos diários podem ser suficientes, a depender da energia do felino".

Nutrição felina

Nos gatos, é comum o desenvolvimento de doenças renais, e a alimentação é um dos principais meios de prevenir essas complicações. Jéssica explica que, evolutivamente, os felinos obtêm, na natureza, a maior parte dos líquidos de que precisam por meio das presas que consomem. Por isso, é importante oferecer alimentos ou petiscos úmidos desde os primeiros meses de vida. "A alimentação exclusivamente seca pode gerar maior tendência ao desenvolvimento de urólitos — conhecidos como pedras nos rins ou demais órgãos do sistema urinário —, obstruções, perda de função e desenvolvimento de doenças renais".

Para evitar o estresse do bichano, os potes de água e ração devem ficar afastados um do outro e nunca próximos à caixa de areia. Também é importante manter diferentes pontos de hidratação pela casa, inclusive fontes com água corrente. "O ideal é que os potes sejam de cerâmica ou inox e até fontes, e a água deve ser trocada diariamente, assim como a higienização dos potinhos", ensina Jéssica.

Se houver mais de um gato em casa, cada um precisa ter sua própria caixa de areia e seus próprios potes de ração e água, para que todos consigam desfrutar dos ambientes com tranquilidade.

O desafio da prevenção

Quando apresentam alguma complicação de saúde, os gatos costumam mascarar os sintomas, o que dificulta a identificação de problemas pelos tutores apenas por meio da observação. A melhor forma de detectar alterações na saúde do animal desde o início é manter as consultas de rotina em dia. No entanto, levar os companheiros ao veterinário pode ser estressante para os felinos, fazendo com que muitos tutores adiem ou evitem esse compromisso.

"Isso pode atrasar o diagnóstico, já que os gatos costumam esconder sinais de dor e desconforto. Uma dica que dou é deixar a caixa aberta em casa, com uma manta familiar, para que o gato possa entrar e sair à vontade e se acostume com ela antes da consulta", recomenda a veterinária Meiry Cristine.

No dia da consulta, alguns cuidados podem ajudar a deixar o pet mais à vontade. A caixa de transporte deve ter tamanho adequado, permitindo o conforto do animal. Meiry recomenda borrifar Feliway — um feromônio sintético para felinos — dentro da caixa. No carro, a caixa de transporte deve ser levada no banco, presa com o cinto de segurança, ou colocada no assoalho. Durante o trajeto, os vidros devem permanecer fechados e não devem ser utilizados sons altos. Meiry também indica cobrir a caixa com um pano ou uma toalha para evitar que estímulos visuais provoquem ainda mais medo e estresse.

"Cuidado também com a temperatura interna do carro, para que não esquente muito. Mantenha o ar-condicionado ligado, em uma temperatura agradável para o gato que está dentro da caixa", alerta Meiry. Caso o tutor se sinta inseguro, pode ligar para a clínica antes da consulta e pedir instruções específicas. "Sempre procure atendimento veterinário em clínicas com atendimentos especializados em felinos, onde existe o manejo cat friendly, que entende o medo e o estresse do seu gatinho", finaliza.

Higiene

Nesse aspecto, os gatos são, em geral, bastante independentes e conseguem cuidar sozinhos da própria higiene. "A maioria dos gatos saudáveis não precisa de banho de rotina. O banho pode ser indicado em alguns tratamentos de pele ou quando o gato tem dificuldade para se limpar", afirma Meiry.

Caso haja necessidade de banho, como em situações de obesidade, pelos muito longos que ficam embolados, problemas dermatológicos ou artrose, devem ser utilizados produtos próprios para gatos, conforme recomendação veterinária. "Gatos nunca tomam banhos por estética ou para ficarem cheirosos. Um banho pode ser um estresse muito grande para um gato, e esse estresse pode ter consequências graves", adverte a veterinária.

Os cuidados em casa envolvem a escovação frequente da pelagem, principalmente em raças de pelos longos, e a limpeza diária da caixa de areia. "Gatos de pelos longos requerem mais cuidados, com escovação diária. Limpar os ouvidos e aparar os pelos da região anal ajudam na higienização", afirma a especialista.

Uma gata bem cuidada

A gatinha Suzy, de 6 anos, vive com o tutor, Gabriel Valadão, desde filhote. O guardião fez questão de adaptar a casa para a chegada da bichana. "Mudei móveis de lugar, espalhei caminhas pela casa e caixas de areia", conta o estudante.

A alimentação de Suzy não tem horários restritos. Gabriel prefere deixar a ração à disposição, repondo-a algumas vezes ao dia. A maior atenção é com a hidratação da gata, que gosta de água gelada ou corrente. "Troco a água toda hora por água gelada", informa Gabriel.

Em casa, a gatinha branca tem bastante espaço livre, que utiliza para gastar energia correndo. Além disso, brinca com bolinhas, fitas e participa de uma brincadeira de pique-esconde com o tutor. Suzy recebe tranquilamente a atenção de outras pessoas e visitas, mas se incomoda com a presença de outros animais, sejam gatos, sejam cachorros.

Gabriel limpa as caixas de areia sempre que a gata as utiliza, para evitar o acúmulo de resíduos. "Ela quase nunca utiliza a caixa porque prefere usar a grama", conta o tutor. Ele tenta evitar dar banhos na gata para não provocar estresse. Em vez disso, faz a escovação diária dos pelos para retirar resíduos de terra e carrapicho, acumulados durante as brincadeiras e corridas de Suzy ao ar livre.

*Estagiária sob supervisão de Sibele Negromonte



