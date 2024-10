Alerta temporal: Brasil terá a semana com mais chuva em seis meses

Após meses sem qualquer precipitação, umidade do ar baixíssima e calor intenso, projeções da MetSul Meteorologia indicam que irá chover em diversas áreas do Brasil a partir desta semana.

Na prática, nesta semana se encerra a temporada seca e começa a transição para a estação chuvosa.

Neste começo de semana, um centro de baixa pressão atmosférica se aprofunda sobre o Paraguai e traz chuva, localmente forte, para os três estados sulistas (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) entre esta segunda e terça-feira (7 e 8/10).

Leia também: Brasil tem 7 estados sob alerta vermelho para baixa umidade do ar

Entre quarta e quinta-feira (9 e 10/10), chove em muitos pontos do Centro-Oeste e do Sudeste brasileiro, incluindo locais onde não tem precipitação há quase meio ano como Brasília e Belo Horizonte.

Última projeção de chuva para dez dias no Brasil, de acordo com dados do modelo do Centro Meteorológico Europeu (ECMWF). Quanto mais colorido (para direita), maior a precipitação acumulada (foto: Divulgação/MetSul Meteorologia) De acordo com a projeção feita pela MetSul, muitas áreas do Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil podem ter acumulados perto e acima de 50 mm nos próximos dez dias.



Leia também: Chuvas estão cada vez mais irregulares em todo o planeta

O maior acumulado deve ocorrer na Região Sul, em especial Santa Catarina e Paraná, onde várias cidades podem somar marcas de 100 a 200 mm nestes dez dias.

"Há quase seis meses não se observava um mapa com projeção de chuva para o Brasil com precipitação em tantos lugares do país como se vê para o período dos próximos dez dias. São poucas as áreas do território brasileiro que não devem ter chuva no período — as mais concentradas no Nordeste por exemplo", escreveu a MetSul em comunicado.

Leia também: Novo sistema de alerta promete maior eficiência na previsão de chuvas

Temporais devem acompanhar as chuvas

A meteorologista da MetSul Estael Sias alerta que, no decorrer desta semana e da próxima, "podem ocorrer episódios de chuva localmente forte a intensa com raios, queda localizada de granizo e vendavais isolados em diferentes pontos do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil".

Ela também diz que a chuva, forte a intensa, acompanhada de temporais localizados também "pode provocar alagamentos em algumas cidades".

"Nos locais onde não chove há muito tempo, principalmente em Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e mesmo Tocantins, rajadas de vento podem levantar nuvens de poeira com redução de visibilidade", afirma.

*Estagiária sob supervisão de Jaqueline Fonseca

