Apostas para a Mega da Virada com prêmio recorde começam neste sábado

A Mega da Virada 2025, concurso especial da Mega-Sena, promete pagar o prêmio recorde de R$ 850 milhões, superando em mais de 33% o valor pago na edição passada. As vendas terão início a partir deste sábado (1°/11) e o sorteio será realizado em 31 de dezembro.

Segundo a Caixa, com a alteração das regras para destinação do prêmio principal da Mega da Virada, estabelecida em agosto desse ano, quem acertar as 6 dezenas na edição de 2025 poderá conquistar uma premiação histórica, que pode chegar a R$ 1 bilhão, dependendo do sucesso da arrecadação. Esse valor representa o maior prêmio da história das loterias.



"A mudança foi estabelecida pela Portaria SPA/MF nº 1.656, publicada pelo Ministério da Fazenda, e aumentou o percentual destinado à faixa principal da Mega da Virada de 62% para 90% do total da premiação. Essa nova regra potencializa o valor do prêmio principal e amplia as chances de uma premiação bilionária", informou a Caixa.

Outra novidade é que, a partir de segunda-feira (3/11), o horário para realizar apostas em todas as modalidades das Loterias Caixa, incluindo a Mega da Virada, será ampliado. Os apostadores terão uma hora extra para comprar os bolões pelo aplicativo e pelo portal Loterias Caixa, podendo adquirir as cotas até 20h30.



Assim como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na 1ª faixa de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa de 5 números e assim por diante, conforme as regras da modalidade.



As apostas podem ser feitas com volante específico da Mega da Virada nos canais das Loterias Caixa: as mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo Brasil, o portal Loterias, e o app Loterias Caixa (IOS e Android), além do Internet Banking Caixa, exclusivo para correntistas. O valor da aposta simples com 6 números custa R$ 6.



