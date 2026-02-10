Carro cai de ribanceira após crianças soltarem freio de mão; assista

Um carro caiu de uma ribanceira no município de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, depois que duas crianças, que brincavam dentro do veículo, soltaram o freio de mão. Uma câmera de segurança registrou o momento em que os meninos saltam da caminhonete de pequeno porte em movimento antes da queda.

Segundo informações do G1, os irmãos gêmeos Benjamin e Joaquim, de 6 anos, brincavam dentro do automóvel antes do acidente. Como é possível ver no vídeo, a movimentação do veículo causa desespero nos gêmeos. Benjamin pula primeiro e tenta até mesmo segurar a caminhonete com as mãos, a fim de evitar que ela descesse morro abaixo. Em seguida, Joaquim também pula, mas se afasta.

O pai das crianças, William Furlan, grita para que os meninos se afastem. Logo depois, o carro cai da ribanceira e capota três vezes. Furlan, ao ver que os garotos estão bem, até tenta alcançar o veículo, mas não consegue. Depois, olha para os meninos e os pergunta o que aconteceu, e quem soltou o freio de mão. Benjamin nega ter protagonizado a situação. Joaquim, no entanto, confessa: "fui eu, pai".

A reação de William, porém, é de consolo. Ao invés de brigar com as crianças, o pai os abraça e afirma que "está tudo bem". "Não tem problema, me dá um abraço", completa Furlan.

Por meio de um vídeo postado no Facebook, William explica o que aconteceu e celebra o desfecho positivo em relação à saúde dos filhos. De acordo com ele, os meninos foram inteligentes ao saírem do carro e se afastarem. Ele também ressaltou que nada aconteceu com as crianças. "Não aconteceu nada de grave com eles. Deus usou a mão dele de novo".

O pai também contou que pessoas, por meio de um perfil falso, se passaram por ele para pedir por doações. No vídeo publicado por ele, William deixa claro que, em nenhum momento, pediu por apoio financeiro. "Quero falar para todos que não sou eu que estou fazendo essa vaquinha", confirmou.

Veja o vídeo publicado por William Furlan no Facebook:

O Correio aguarda resposta após tentar contato com William. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.

Assista ao momento em que o carro cai da ribanceira após o salto das crianças: