O influenciador Jota Surfista, antes e depois dos problemas de saúde - (crédito: Reprodução/ Instagram / @jota_surfista)

O influenciador João Paulo, conhecido popularmente como Jota Surfista, morreu, na manhã desta quarta-feira (25/3), aos 30 anos. Ele lutava contra um quadro de cirrose hepática, combinado com um câncer no estômago.

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A informação da morte foi confirmada pela ex-mulher, Leticia Deziderio, que o acompanhou durante a internação. Nas redes sociais, ela lamentou a morte do ex-companheiro, mas se disse aliviada por ver o fim do sofrimento.

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"Só Deus sabe o quanto eu implorei pra você sair daquele hospital com vida... Dói demais aceitar. Mas me conforta saber que o seu sofrimento acabou, fica a paz no meu coração de ter estado ao seu lado nesses meses, de ter cuidado de você, de não ter te abandonado em nenhum momento... e de ter conseguido me despedir. Você lutou até o fim. Agora, descansa em paz. Eu vou te amar pra sempre!", escreveu Leticia.

Influenciador Jota Surfista morre após luta contra câncer (foto: Reprodução / Instagram / @leeh__d)

Também nas redes sociais, Adhemar Neto, irmão mais velho de Jota, contou, antes da confirmação da morte, que o influenciador estava intubado e rebateu críticas por atualizar o estado de saúde do caçula.

"Ele está intubado. O processo dele é paliativo, chegou a uma situação em que ele precisa estar 48 horas ligado à morfina com saturação em 30. Para quem não sabe, saturação 30 é quando a pessoa está indo embora", afirmou.

Durante os últimos meses de vida, Jota compartilhou a rotina de cuidados para se recuperar. Além disso, fez diversos alertas sobre o consumo de entorpecentes. De acordo com ele, o começo do consumo de bebidas alcoólicas, por exemplo, começou aos 14 anos. "Vivi o excesso. Hoje vivo as consequências. Câncer aos 30. Que minha história salve alguém", afirmou em uma publicação.

Ele passava por tratamentos oncológicos desde outubro de 2025. O influencer deixa um filho, Luan, fruto do relacionamento com Leticia.