Morre torcedor do Vasco espancado após jogo no Maracanã

Morreu nesta sexta-feira (8/5) um dos torcedores do Vasco espancados após a partida contra o Flamengo, no Maracanã. Fabiano Miranda Lopes, de 42 anos, estava internado em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio de Janeiro.
Em nota ao Correio, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia para esclarecer a causa da morte.
A corporação também afirmou que a investigação segue em andamento na 18ª Delegacia de Polícia, responsável pelo caso, que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias das agressões.
O que aconteceu
Após o clássico entre Vasco e Flamengo, dois torcedores vascaínos foram espancados na Rua São Francisco Xavier, nas proximidades do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Na ocasião, os times cariocas disputavam a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou empatada em 2 a 2.
O Correio tentou contato com a Polícia Militar e com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro em busca de mais informações, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.
Nota na íntegra
O corpo de Fabiano Miranda Lopes foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passa por necropsia para esclarecer a causa da morte. A investigação esta em andamento na 18ª DP (Praça da Bandeira), que realiza todas as diligências necessárias para o completo esclarecimento dos fatos.
