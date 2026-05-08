RIO DE JANEIRO

Morre torcedor do Vasco espancado após jogo no Maracanã

Fabiano Miranda Lopes, de 42 anos, estava internado em estado grave após agressão ocorrida no entorno do estádio depois da partida entre Vasco e Flamengo

Morre torcedor do Vasco que foi espancado após partida contra o Flamengo - (crédito: Reprodução)

Morreu nesta sexta-feira (8/5) um dos torcedores do Vasco espancados após a partida contra o Flamengo, no Maracanã. Fabiano Miranda Lopes, de 42 anos, estava internado em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Rio de Janeiro.

Em nota ao Correio, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia para esclarecer a causa da morte.

A corporação também afirmou que a investigação segue em andamento na 18ª Delegacia de Polícia, responsável pelo caso, que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias das agressões.

O que aconteceu

Após o clássico entre Vasco e Flamengo, dois torcedores vascaínos foram espancados na Rua São Francisco Xavier, nas proximidades do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Na ocasião, os times cariocas disputavam a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou empatada em 2 a 2.

O Correio tentou contato com a Polícia Militar e com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro em busca de mais informações, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para eventuais manifestações. 

Nota na íntegra

O corpo de Fabiano Miranda Lopes foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passa por necropsia para esclarecer a causa da morte. A investigação esta em andamento na 18ª DP (Praça da Bandeira), que realiza todas as diligências necessárias para o completo esclarecimento dos fatos.

 

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

postado em 08/05/2026 13:45 / atualizado em 08/05/2026 13:46
