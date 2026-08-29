Cristian Cravinhos é banido de plataformas adultas após vídeo polêmico

Cristian Cravinhos e Rafa Martinz em um dos vídeos postados - (crédito: Reprodução/Instagram )

Cristian Cravinhos, condenado a 38 anos de prisão pelo envolvimento no assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, teve o perfil banido permanentemente das plataformas de conteúdo adulto Privacy e Fatal Fans após publicar vídeo considerado uma violação das regras de serviço.

A gravação envolvia os criadores Rafa Martinz e Tadala, que também tiveram suas contas suspensas. Nas imagens, Cristian aparece com maquiagem que simulava ferimentos ao lado de um taco de madeira.

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A encenação teve grande repercussão nas redes sociais e foi interpretada por internautas como uma referencia ao assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, pais de Suzane. Eles foram mortos com golpes de barras de ferro e de maneira enquanto dormiam, em 2002. Além de Cristian, seu irmão Daniel Cravinhos, também foi condenado pela execução.

Em comunicado, a Privacy afirmou que os três perfis receberam punição máxima prevista pelos Termos de Uso. A plataforma não detalhou qual trecho ou elemento da gravação levou à decisão, mas explicou que os produtores de conteúdo são submetidos a mecanismos de verificação e acompanhamento ativo para identificar possíveis violações.

Já a Fatal Fans, afirmou que os atos prejudicam outros criadores de conteúdo. "Qualquer associação com práticas ilegais ou que coloquem em risco a credibilidade da nossa categoria representa um retrocesso. E nós não aceitamos retrocessos", afirma o comunicado.

Após a repercussão, Cristian apareceu novamente ao lado de Rafa Martinz para se desculpar. Eles disseram que a encenação não tinha como objetivo fazer apologia ou alusão ao crime.

“A gente não quis agredir a sociedade nem gerar esse ódio todo. Naquele momento foi uma brincadeira que a gente fez , a gente não quis relacionar a nada. Então, a gente tá aqui para pedir desculpas por isso”, disse Rafa Martinz.