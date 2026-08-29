Como ativar o controle parental no Discord para proteger crianças online

Discord tem até está segunda para suspender lives no Brasil - (crédito: Kirill Kudryavtsev/AFP)

A crescente preocupação de pais e responsáveis com a segurança online tem levado plataformas como o Discord a aprimorar suas ferramentas de proteção. Para quem busca mais controle sobre a atividade de crianças e adolescentes, o recurso nativo “Central da Família” é a principal ferramenta para monitorar interações sem invadir a privacidade das conversas.

O recurso funciona como um painel de controle que conecta a conta do responsável à do menor. A ativação é simples e permite visualizar um resumo semanal da atividade do jovem no aplicativo, incluindo novos amigos, servidores acessados e usuários com quem interagiu por mensagem ou chamada de voz. A ferramenta busca equilibrar supervisão e autonomia, oferecendo transparência sobre as conexões feitas na plataforma.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

Como ativar o Controle Parental no Discord

O processo de configuração é rápido e depende da colaboração entre pais e filhos. O responsável precisa ter sua própria conta no Discord para iniciar o vínculo. A partir daí, basta seguir os passos abaixo diretamente no aplicativo para desktop ou celular.

Acesse as configurações: o responsável deve abrir seu próprio Discord, clicar no ícone de engrenagem (“Configurações de Usuário”) e procurar pela opção “Central da Família”. Inicie a conexão: dentro da Central da Família, clique em “Conecte-se com seu filho(a)”. Um QR Code será exibido na tela do responsável. Escaneie o código: o menor deve abrir o Discord em seu celular, acessar as mesmas configurações, ir até a Central da Família e usar a opção para escanear o QR Code gerado na conta do pai ou mãe. Confirme o pedido: após a leitura do código, o jovem receberá uma solicitação de conexão. Ao aceitá-la, as contas estarão oficialmente vinculadas e o monitoramento será ativado.

O que os pais podem monitorar

Uma vez que a conexão está ativa, o responsável passa a receber relatórios sobre a atividade da conta do filho. O painel de controle informa de maneira clara e organizada:

Amigos adicionados: lista dos novos contatos com quem o jovem fez amizade.

Servidores ativos: mostra os servidores que o menor entrou ou nos quais participa ativamente.

Usuários em conversas: exibe os perfis com quem o jovem conversou por texto ou voz, seja em grupo ou no privado.

É fundamental entender que a ferramenta não permite a leitura do conteúdo das mensagens trocadas. O objetivo é dar aos pais uma visão geral das conexões e círculos sociais do filho na plataforma, permitindo identificar interações suspeitas ou inadequadas com base nos perfis e servidores acessados.

Além da Central da Família, o próprio Discord oferece filtros que podem ser ativados na conta do menor para bloquear o recebimento de mensagens com conteúdo explícito e limitar quem pode adicioná-lo como amigo. Essa configuração ajuda a criar uma barreira adicional contra contatos indesejados.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.