Mega-Sena: aposta de SP leva bolada; bolão de Samambaia bate na trave

Um bolão com nove cotas feito em Presidente Venceslau (SP) acertou as seis dezenas do Concurso 3059 da Mega-Sena sorteadas nesta quinta-feira (17/9). Os ganhadores receberão o prêmio de R$ 101.970.706,13.
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O bolão foi feito na lotérica Cantinho da Sorte e apostou sete números. Os números sorteados são: 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35.
O Distrito Federal não levou a bolada, mas passou perto. Duas apostas da capital bateram na trave ao acertarem cinco dezenas, cada.
Uma dessas apostas foi simples e feita em meios eletrônicos, que fica com R$ 31.664,29. A outra foi um bolão de sete números feita presencialmente na Casa Lotérica Banco da Sorte, em Samambaia Norte (QN 210). As 31 cotas dividirão R$ 63.328,35.
No Brasil, 98 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 31.664,29, cada. Outras 6.697 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 763,77 cada.
*Com informações da Agência Estado