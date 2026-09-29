Viagem de carro: 5 dicas para trafegar com segurança pelas rodovias

A Imigrantes também apresenta uma particularidade importante: a pista descendente da serra não é utilizada por caminhões, que precisam recorrer à Via Anchieta para chegar ao litoral. A operação das duas rodovias funciona de forma integrada e pode ter os sentidos de circulação alterados conforme a demanda, principalmente em feriados e períodos de grande movimento. - (crédito: Reproduc?a?o do Youtube Canal Drone Sa?o Paulo)

A discussão sobre a fiscalização da velocidade média em rodovias federais, que levou à suspensão de testes pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para ajustes técnicos, reforça um ponto crucial: a segurança na estrada vai além da fiscalização. A responsabilidade do motorista é o principal fator para garantir uma viagem tranquila, especialmente em períodos de maior movimento.

Pegar a estrada, seja para um feriado ou um passeio de fim de semana, exige um preparo que começa bem antes de girar a chave na ignição. Pequenos cuidados com o veículo e com o planejamento do trajeto fazem toda a diferença para evitar imprevistos e garantir o bem-estar de todos os ocupantes do carro.

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Para ajudar nessa tarefa, separamos cinco orientações práticas que aumentam a segurança e o conforto durante o percurso.

5 pontos essenciais para uma viagem segura

1. Revisão do veículo é indispensável

Antes de sair de casa, faça uma verificação básica dos itens de segurança. Confira a calibragem dos pneus, incluindo o estepe, e observe o nível do óleo do motor e da água do radiador. Teste o funcionamento de faróis, setas e luzes de freio. Uma falha mecânica simples pode se transformar em um grande problema na estrada.

2. Planeje a rota com antecedência

Não confie apenas no aplicativo de GPS. Pesquise sobre as condições da rodovia que pretende usar, verifique se há trechos em obras e identifique pontos de parada seguros. Saber onde abastecer ou fazer uma pausa para descansar evita o estresse e ajuda a combater o cansaço ao volante.

3. Respeite a sinalização e a distância

As placas de velocidade, de ultrapassagem proibida e de curvas perigosas são instaladas para proteger você. Ignorá-las aumenta drasticamente o risco de acidentes. Mantenha sempre uma distância segura do veículo da frente, o que garante tempo de reação suficiente em caso de uma freada brusca.

4. O motorista também precisa de cuidados

Dirigir com sono ou cansaço reduz os reflexos e a atenção. Por isso, uma boa noite de descanso antes de viajar é fundamental. Durante o trajeto, evite distrações, como o uso do celular, e programe paradas a cada duas ou três horas para esticar as pernas e relaxar um pouco.

5. Acomode a bagagem corretamente

Toda a carga deve ser transportada no porta-malas e, se necessário, em um bagageiro de teto. Objetos soltos no interior do veículo podem se transformar em projéteis perigosos em uma colisão ou frenagem súbita. O excesso de peso também compromete a estabilidade e o sistema de freios do carro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.