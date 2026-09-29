Saiba como planejar uma visita ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida

Planejar uma visita ao Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, é essencial para aproveitar a experiência no maior centro de peregrinação religiosa do país e na segunda maior basílica do mundo, superada apenas pela Basílica de São Pedro, no Vaticano. O complexo, que recebe cerca de 13 milhões de fiéis todos os anos, oferece uma estrutura completa, mas a grande movimentação exige organização por parte dos visitantes para que o passeio seja tranquilo e proveitoso.

O principal acesso para quem viaja de carro é a Rodovia Presidente Dutra (BR-116), que conecta São Paulo e Rio de Janeiro. A cidade de Aparecida fica a cerca de 170 km da capital paulista e a 260 km da capital fluminense. Para quem prefere o transporte público, a rodoviária local recebe ônibus de diversas cidades e fica próxima ao complexo religioso, permitindo o acesso a pé.

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O que mais visitar no complexo

A Basílica Nova é o coração do Santuário. Com capacidade para 30 mil pessoas sentadas ou 45 mil em pé, abriga em um nicho de destaque a imagem original de Nossa Senhora Aparecida. Além das celebrações, vale a pena observar a arquitetura grandiosa e os vitrais que contam a história da padroeira. A Passarela da Fé, um corredor de 392,2 metros, conecta a Basílica Nova à Basílica Velha e simboliza a jornada dos peregrinos.

Sala das Promessas: um espaço emocionante onde fiéis depositam objetos, fotos e cartas em agradecimento por graças alcançadas.

Museu Nossa Senhora Aparecida: reúne um acervo de arte sacra e objetos históricos que contam a trajetória da devoção no Brasil.

Centro de Apoio ao Romeiro: uma ampla praça de alimentação, lojas e sanitários, oferecendo toda a infraestrutura necessária para o visitante.

Dicas para uma visita tranquila

As missas ocorrem diariamente em diversos horários. É fundamental consultar a programação atualizada no site oficial do Santuário, pois ela pode sofrer alterações, especialmente em feriados e datas comemorativas. Para evitar grandes aglomerações, a melhor opção é visitar o local durante a semana, pois os fins de semana e o período próximo a 12 de outubro registram o maior fluxo de pessoas. Recomenda-se o uso de roupas confortáveis e discretas, adequadas ao ambiente religioso. Vale destacar que o complexo possui boa acessibilidade, com rampas, elevadores e sanitários adaptados para pessoas com mobilidade reduzida.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.