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MINAS GERAIS

Aparência de padre rouba a cena de convite para festa católica

Vídeo publicado por paróquia em Varginha, no Sul de Minas, provocou comentários bem-humorados nas redes sociais por conta da aparência do padre e levou a igreja a desativar as interações na publicação

Padre viraliza após convite para missa arrancar suspiros de internautas - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Padre viraliza após convite para missa arrancar suspiros de internautas - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um convite para uma celebração religiosa ganhou um rumo inesperado nas redes sociais em Varginha, no Sul de Minas Gerais. O padre João Paulo apareceu em um vídeo publicado pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida para divulgar a programação da festa da padroeira do Brasil, mas foram os comentários sobre a aparência do sacerdote que acabaram chamando a atenção dos internautas.

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A publicação rapidamente passou a receber mensagens que brincavam sobre uma suposta motivação extra para participar das missas. Com a repercussão, a paróquia decidiu fechar os comentários do vídeo.

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A medida não encerrou as brincadeiras. Em outras publicações da igreja nas quais João Paulo aparece, internautas continuaram deixando mensagens sobre o sacerdote. “Menina… Eu iria em todas as missas desse padre”, escreveu uma mulher. Outra comentou: “Nossa, me deu uma vontade de ir pra missa”.

O vídeo que deu início à repercussão tinha como objetivo divulgar a Novena e Festa de Nossa Senhora Aparecida. Na gravação, João Paulo convida os fiéis para participar das celebrações em homenagem à padroeira do Brasil.

A programação está prevista para ocorrer entre 2 e 12 de outubro. De acordo com a paróquia, os dias de celebração serão dedicados à “fé, oração e devoção”.


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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 29/09/2026 18:53
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