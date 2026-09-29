Aparência de padre rouba a cena de convite para festa católica

Um convite para uma celebração religiosa ganhou um rumo inesperado nas redes sociais em Varginha, no Sul de Minas Gerais. O padre João Paulo apareceu em um vídeo publicado pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida para divulgar a programação da festa da padroeira do Brasil, mas foram os comentários sobre a aparência do sacerdote que acabaram chamando a atenção dos internautas.
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A publicação rapidamente passou a receber mensagens que brincavam sobre uma suposta motivação extra para participar das missas. Com a repercussão, a paróquia decidiu fechar os comentários do vídeo.
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A medida não encerrou as brincadeiras. Em outras publicações da igreja nas quais João Paulo aparece, internautas continuaram deixando mensagens sobre o sacerdote. “Menina… Eu iria em todas as missas desse padre”, escreveu uma mulher. Outra comentou: “Nossa, me deu uma vontade de ir pra missa”.
O vídeo que deu início à repercussão tinha como objetivo divulgar a Novena e Festa de Nossa Senhora Aparecida. Na gravação, João Paulo convida os fiéis para participar das celebrações em homenagem à padroeira do Brasil.
A programação está prevista para ocorrer entre 2 e 12 de outubro. De acordo com a paróquia, os dias de celebração serão dedicados à “fé, oração e devoção”.
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