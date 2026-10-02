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eleições 2026

Acompanhe as eleições em tempo real pelo site especial do Correio

Plataforma reúne apuração dos votos, informações sobre candidatos, pesquisas, notícias e vídeos das Eleições 2026

02/10/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Cidades. Urna Eletronica - Cabine de Votação. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
02/10/2026. Ed Alves/CB/D.A Press. Cidades. Urna Eletronica - Cabine de Votação. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Correio Braziliense preparou um site especial para as Eleições 2026. A plataforma concentra as principais informações da disputa e, neste domingo (4/10), terá a apuração dos votos em tempo real no Distrito Federal e em todo o país.

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Durante a contagem, o leitor poderá conferir a votação para presidente, governador, senador e deputado federal e deputado distrital, no caso do DF. Os resultados serão atualizados à medida que os dados forem divulgados.

O site também permite consultar os candidatos de cada estado por cargo. A página apresenta nome, número, partido e situação da candidatura, além dos integrantes das chapas para os cargos majoritários.

Outra área reúne as pesquisas de intenção de voto divulgadas durante a campanha. O leitor pode consultar ainda os levantamentos e acompanhar a evolução da disputa eleitoral.

O especial traz ainda notícias, vídeos, entrevistas e sabatinas produzidos pelo Correio ao longo da campanha. No domingo, a cobertura terá atualizações sobre a votação, a apuração e a definição das disputas que avançarem para o segundo turno.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 02/10/2026 22:43 / atualizado em 02/10/2026 23:49
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