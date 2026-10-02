Acompanhe as eleições em tempo real pelo site especial do Correio

O Correio Braziliense preparou um site especial para as Eleições 2026. A plataforma concentra as principais informações da disputa e, neste domingo (4/10), terá a apuração dos votos em tempo real no Distrito Federal e em todo o país.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Acesse aqui o Especial Eleições 2026 do Correio Braziliense e acompanhe a cobertura.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia mais
-
Guia das Eleições 2026: veja regras, datas e orientações para o eleitor
-
Durante a contagem, o leitor poderá conferir a votação para presidente, governador, senador e deputado federal e deputado distrital, no caso do DF. Os resultados serão atualizados à medida que os dados forem divulgados.
O site também permite consultar os candidatos de cada estado por cargo. A página apresenta nome, número, partido e situação da candidatura, além dos integrantes das chapas para os cargos majoritários.
Outra área reúne as pesquisas de intenção de voto divulgadas durante a campanha. O leitor pode consultar ainda os levantamentos e acompanhar a evolução da disputa eleitoral.
O especial traz ainda notícias, vídeos, entrevistas e sabatinas produzidos pelo Correio ao longo da campanha. No domingo, a cobertura terá atualizações sobre a votação, a apuração e a definição das disputas que avançarem para o segundo turno.
Saiba Mais
- Brasil Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Dia de Sorte, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta
- Brasil PF investiga suposto plano de atacar embaixada dos EUA: o que se sabe e como o governo brasileiro avalia
- Brasil Lito deixou presente para filho por vários anos, conta Mila Seidl
- Brasil Elefante-marinho surge em praia do Rio e atrai curiosos