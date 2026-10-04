Risco de tempestade: meteorologistas alertam para tempo fechado nas eleições

Tempestades com raios podem atingir diversas regiões do país neste domingo de eleições e na segunda-feira - (crédito: Defesa Civil do RS)

O tempo fica instável e chuvoso em grande parte do Brasil neste domingo de eleições (4/10) e na segunda-feira (5/10). Há risco de tempestades em áreas de todas as regiões, resultado da atuação de uma área de baixa pressão, de um cavado sobre o Sul e da formação de um ciclone extratropical.

Hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a severidade das tempestades aumenta no Paraná, especialmente no setor oeste do estado, que está sob aviso vermelho de grande perigo. As demais áreas paranaenses e o sul de Mato Grosso do Sul permanecem sob aviso laranja de perigo, enquanto outras localidades do país, incluindo o Distrito Federal, têm aviso amarelo de perigo potencial.

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Na segunda-feira, as instabilidades continuam principalmente no Sul e em partes do Sudeste e Centro-Oeste. O tempo fica mais firme apenas em áreas do norte do Brasil e em setores do interior do Nordeste. As temperaturas permanecem amenas na região Sul, em trechos do Sudeste e no Distrito Federal, mas o calor predomina nas demais áreas, com termômetros entre 35 °C e 39 °C.

Região Norte

No domingo, os eleitores encontraram tempo instável, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Amazonas e Tocantins. Há aviso amarelo para Tocantins, centro e sul do Pará, Rondônia e partes do Amazonas. Em contrapartida, o sol aparece em Roraima, Pará, Rondônia e Amapá. Boa Vista é a capital mais quente, com temperaturas entre 27 °C e 37 °C.

A segunda-feira começa com aumento de nebulosidade e chuva acompanhada de trovoadas no Amazonas, Rondônia, Pará, Roraima e Tocantins. O calor segue intenso em Boa Vista, com máxima de 37 °C.

Região Nordeste

O domingo de eleições é ensolarado em grande parte da região. Chuvas isoladas atingem o oeste da Bahia, o litoral do Maranhão e a costa de Sergipe a Alagoas. Um aviso amarelo está vigente para o sudoeste do Maranhão e do Piauí e o oeste da Bahia. A máxima chega a 39 °C em Teresina.

Na segunda-feira, o tempo não muda. O céu fica com muitas nuvens e possibilidade de chuvas isoladas na faixa litorânea e no oeste da região. No interior, o tempo permanece ensolarado. Teresina pode registrar máxima de 38 °C.

Região Centro-Oeste

O tempo fica instável e chuvoso no domingo. Ocorrem chuvas com trovoadas em Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. O sul de Mato Grosso do Sul tem aviso laranja para tempestades, enquanto as demais áreas estão sob aviso amarelo. Em Brasília, a temperatura fica amena, entre 19 °C e 26 °C.

Na segunda-feira, as instabilidades se intensificam e chove com trovoadas em toda a região. Há aviso amarelo para o oeste, centro, sul e leste de Mato Grosso do Sul. Cuiabá terá calor, com máxima de 36 °C.

Região Sudeste

O dia de eleições é de tempo instável, com chuvas e trovoadas no Triângulo Mineiro, Minas Gerais e São Paulo. Um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades vale para Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Na capital paulista, a máxima chega a 27 °C com chuva.

A semana começa com instabilidades e chuva com trovoadas em Minas Gerais, Rio de Janeiro e em todo o estado de São Paulo. O oeste, centro e sudeste paulista têm aviso amarelo para tempestades. O tempo fica abafado nas capitais, com máxima de 30 °C em Vitória e no Rio de Janeiro.

Região Sul

O domingo de eleições tem risco de tempestades, com dia chuvoso e trovoadas no Paraná, em Santa Catarina e em partes do Rio Grande do Sul. O oeste e sudoeste do Paraná estão sob aviso vermelho de grande perigo. As demais áreas do estado e o oeste de Santa Catarina têm aviso laranja. Não se descarta a ocorrência de tempo severo. Curitiba tem máxima de apenas 19 °C.

Na segunda-feira, as instabilidades persistem, com chuva e trovoadas no Paraná, em Santa Catarina e no noroeste, norte e nordeste do Rio Grande do Sul, áreas que permanecem sob aviso amarelo. A semana começa ensolarada apenas na Campanha Gaúcha. As temperaturas continuam baixas, com máxima de 18 °C em Porto Alegre (RS).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.