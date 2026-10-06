Giane Alves, modelo descoberta em posto, morre aos 32 anos

Giane foi descoberta por um olheiro enquanto trabalhava em um posto de gasolina em São Paulo - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

A modelo baiana Giane Alves, de 32 anos, morreu na sexta-feira (2/10), em Condeúba, no sudoeste da Bahia, após sofrer um infarto agudo do miocárdio. Ela estava no hospital para acompanhar uma consulta de rotina do filho caçula, de apenas 45 dias, quando desmaiou. Apesar de ter recebido atendimento imediato, não resistiu.

A informação foi confirmada à CNN pelo agente da modelo, Miguel Crispim. Segundo ele, Giane não apresentava sinais clínicos anteriores e havia tido uma gravidez sem complicações. “Ela tem uma trajetória de carreira maravilhosa, é uma menina muito dedicada, não bebia, não fumava, tinha uma vida saudável”, afirmou.

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Giane foi descoberta por um olheiro enquanto trabalhava em um posto de gasolina em São Paulo. A partir daí, passou a receber convites de agências e participou de testes, ensaios e castings.

Aos 21 anos, começou a trabalhar para marcas internacionais e construiu uma carreira fora do Brasil. A modelo passou por cidades como Londres, Nova York e Milão, além de ter trabalhado na Alemanha, em Portugal e no Brasil.

Entre os trabalhos realizados por Giane estão desfiles da São Paulo Fashion Week e editoriais para publicações como Vogue Brasil, Vogue Itália, L'Officiel e Elle.

Nos últimos anos, Giane havia retornado ao interior da Bahia, onde morava com o marido e os dois filhos. O caçula tinha 45 dias, quando ela morreu.

O funeral da modelo foi realizado no sábado (3/10), no Cemitério Municipal do distrito de Alegre, em Condeúba.

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