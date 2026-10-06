InícioBrasil
denúncia

Sofia Favero aciona MP após fala de Campopiano contra Erika Hilton

Deputada eleita pede investigação por possíveis crimes de transfobia, injúria transfóbica e violência política de gênero

A representação foi apresentada na segunda-feira (5/10) ao Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
A representação foi apresentada na segunda-feira (5/10) ao Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A deputada estadual eleita Sofia Favero (Psol) acionou o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) contra a também eleita Eduarda Campopiano (PL) após uma publicação direcionada à deputada federal Erika Hilton (Psol). A representação foi apresentada na segunda-feira (5/10) ao Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância (Gedec) e aponta possíveis crimes de transfobia, injúria transfóbica e violência política de gênero.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O episódio ocorreu um dia após as eleições. Campopiano, que recebeu 1.956.238 votos e foi a deputada estadual mais votada de São Paulo, publicou uma mensagem no X direcionada a Erika, reeleita deputada federal com 1.596.472 votos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

  • Cofundador do Angra critica Campopiano após foto com camiseta da banda

  • Zucco aciona Conselho de Ética contra Erika Hilton por nomear maquiadores

  • Justiça garante direito de resposta a Erika Hilton após fala de Ratinho

“Como é saber que um homem biológico nunca vai ocupar o espaço da mulher mais votada de São Paulo?”, escreveu Campopiano. 

Favero também se manifestou nas redes sociais nesta terça-feira (6/10). “Dessa vez foi a Erika Hilton, em mais um ataque transfóbico que atinge toda a nossa comunidade, especialmente as pessoas trans”, escreveu. Ela afirmou ter acionado o Ministério Público para buscar a responsabilização de Campopiano.

Campopiano afirmou à Folha de S.Paulo que a publicação foi uma “manifestação provocativa” feita no contexto do debate político nas redes sociais. A assessoria da deputada eleita informou ao jornal que ela responderá a eventuais questionamentos pelas vias legais e que ainda não havia sido formalmente notificada.

Procurada pelo Correio, a assessoria de Erika Hilton ainda não havia respondido até a publicação desta matéria. A reportagem também busca contato com as assessorias de Sofia Favero e Eduarda Campopiano. O espaço segue aberto para manifestação.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 06/10/2026 17:50 / atualizado em 07/10/2026 17:51
x