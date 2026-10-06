Sofia Favero aciona MP após fala de Campopiano contra Erika Hilton

A representação foi apresentada na segunda-feira (5/10) ao Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

A deputada estadual eleita Sofia Favero (Psol) acionou o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) contra a também eleita Eduarda Campopiano (PL) após uma publicação direcionada à deputada federal Erika Hilton (Psol). A representação foi apresentada na segunda-feira (5/10) ao Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância (Gedec) e aponta possíveis crimes de transfobia, injúria transfóbica e violência política de gênero.

O episódio ocorreu um dia após as eleições. Campopiano, que recebeu 1.956.238 votos e foi a deputada estadual mais votada de São Paulo, publicou uma mensagem no X direcionada a Erika, reeleita deputada federal com 1.596.472 votos.

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“Como é saber que um homem biológico nunca vai ocupar o espaço da mulher mais votada de São Paulo?”, escreveu Campopiano.

Oi @ErikakHilton Como é saber que um homem biológico nunca vai ocupar o espaço da mulher mais votada de São Paulo? Rs — Eduarda Campopiano (@DudaCampopiano) October 5, 2026

Favero também se manifestou nas redes sociais nesta terça-feira (6/10). “Dessa vez foi a Erika Hilton, em mais um ataque transfóbico que atinge toda a nossa comunidade, especialmente as pessoas trans”, escreveu. Ela afirmou ter acionado o Ministério Público para buscar a responsabilização de Campopiano.

QUEM NÃO TEM PROJETO VIVE DE ÓDIO A Eduarda Campopiano ganha atenção fazendo de pessoas LGBT o alvo. Dessa vez foi a Erika Hilton, em mais um ataque transfóbico que atinge toda a nossa comunidade, especialmente as pessoas trans. Por isso acionei o Ministério Público. Transfobia é crime, e quem comete vai ser responsabilizado. Esse tipo de discurso mata e não é liberdade de expressão. E a democracia não se sustenta quando o discurso de ódio é permitido. E vou avisando: serei a pedra no sapato dos LGBTfóbicos. Não aceitaremos voltar aos tempos em que nos perseguiam. Eles querem Operação Tarântula. Nós seremos Ferro's Bar. October 6, 2026

Campopiano afirmou à Folha de S.Paulo que a publicação foi uma “manifestação provocativa” feita no contexto do debate político nas redes sociais. A assessoria da deputada eleita informou ao jornal que ela responderá a eventuais questionamentos pelas vias legais e que ainda não havia sido formalmente notificada.

Procurada pelo Correio, a assessoria de Erika Hilton ainda não havia respondido até a publicação desta matéria. A reportagem também busca contato com as assessorias de Sofia Favero e Eduarda Campopiano. O espaço segue aberto para manifestação.