BTG/Nexus: Flávio aparece com 50,3% e Lula com 49,7% na reta final do 2º turno

Dentre os votos válidos, sem brancos e nulos, Flávio registra 50,3% das intenções de voto, contra 49,7% de Lula - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press e Ricardo Stuckert)

Uma pesquisa eleitoral BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira (19/10), mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em empate técnico na margem de erro, em uma simulação de segundo turno na disputa à Presidência da República.

Dentre os votos válidos, sem brancos e nulos, Flávio registra 50,3% das intenções de voto, contra 49,7% de Lula.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Na rodada anterior da pesquisa, divulgada em 13 de outubro, o senador sustentava uma vantagem de quatro pontos percentuais em votos válidos, com 52% contra 48% do presidente. Em comparação, neste atual levantamento, a distância encurtou para apenas 0,6 ponto percentual.

A pesquisa também avaliou a certeza de voto, e mostra que o percentual de eleitores que dizem poder mudar de opinião subiu de 6,6% para 8,4%. Entre os que já declararam voto em Lula, 6% afirmam que ainda podem mudar de ideia, frente a 94% que dizem ter certeza da decisão. Entre os eleitores de Flávio, 4,7% dizem que podem mudar de ideia, e 94,5% afirmam que a decisão de voto não vai mudar.

Também foi medido a rejeição entre os candidatos, que apresentam índices próximos. Entre os entrevistados, 47, 8% afirmam que não votariam em Lula de jeito nenhum, e 46,8% dizem o mesmo sobre Flávio.

O relatório traz ainda um recorte sobre o fim da escala de trabalho 6x1, tema que mobilizou ambas as campanhas. Dentre os eleitores entrevistados, 66,2% aprovam o fim da escala 6x1, e 26,4% que desaprovam, 7,4% não souberam responder.

Entre os eleitores de Lula, a aprovação chega a 91,4%. Entre os de Flávio, é de 41,1%; nesse último grupo, 48,6% desaprovam a medida. O levantamento também registra aprovação de 81,7% entre trabalhadores domésticos e de 75,9% entre servidores públicos. Entre empresários, 56% desaprovam o fim da escala.

A pesquisa Nexus entrevistou 2.002 eleitores, entre os dias 16 e 18 de outubro, por meio de entrevista por telefone. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-04499/2026.