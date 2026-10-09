Anitta declara voto em Lula: "Não chamo o bolsonarismo de direita"

Anitta declarou publicamente o apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A cantora Anitta declarou publicamente o apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no 2° turno das eleições presidenciais, marcado para o dia 25 de outubro; e fez duras críticas ao bolsonarismo, que acusou de estimular a intolerância, a radicalização política e a divisão entre brasileiros.

As declarações foram feitas através de um vídeo publicado nas redes sociais, que cerca de uma hora depois da publicação, o vídeo já tinha 6,5 milhões de visualizações.

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“O meu voto é 13, o meu voto é Lula. Porque não tem como ser diferente disso, diante de todas as circunstâncias que o Brasil está vivendo agora”, afirmou a artista. Anitta afirmou que esperava a vitória de Lula no 1º turno, realizado em 4 de outubro, e reconheceu que subestimou a força eleitoral do “bolsonarismo”.

Anitta disse também que tal posicionamento não representa uma mudança de orientação política, mas a continuidade de manifestações públicas feitas ao longo dos anos. A artista criticou os alinhamentos de Flávio Bolsonaro com os Estados Unidos e a mistura de religião com política, e afirmou que “bolsonarismo não é a direita”.

“Por isso que eu não chamo o bolsonarismo de direita, eu não chamo, chamo de bolsonarismo. A direita sempre existiu e as coisas não eram assim. A direita e a esquerda de verdade apresentavam propostas reais de governo e aí o cidadão escolhia um lado ou outro lado, pronto”, disse Anitta.

Ao justificar o voto em Lula, a artista reconheceu que existem problemas e críticas legítimas envolvendo o presidente, mas argumentou que essas questões não devem apagar os resultados dos programas sociais implementados em seu governo.

“O fato de você enxergar as problemáticas políticas em torno do Lula, que não podem ser ignoradas, isso não pode apagar os benefícios que os projetos trouxeram e ainda trazem há anos para tantas pessoas necessitadas, tanta gente que saiu da miséria”, disse Anitta.

Durante o vídeo, Anitta também mencionou as cobranças que recebe sobre suas manifestações políticas. Segundo ela, seu engajamento não se limita ao período eleitoral, e afirmou que já perdeu muitos seguidores em consequência de se manifestar.

Ela mencionou também sua participação em campanhas pelo fim das apostas e pela redução da jornada de trabalho com o fim da escala 6x1, mencionando uma das suas músicas utilizada como tema da campanha trabalhista.

A artista encerrou o vídeo reiterando que continuará defendendo publicamente suas convicções, independentemente das reações do público.



