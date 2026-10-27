Polícia investiga assassinato de engenheiro agredido em Santos

A polícia trata o caso como um latrocínio, roubo seguido de morte - (crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado de São Paulo)

A Polícia Civil investiga o assassinato do estudante Marcelo de Oliveira Rocha, de 30 anos, que foi espancado na madrugada de sábado (25/10) e morreu no hospital no domingo (26/10). Marcelo foi agredido após participar de um ato pró-Lula, em Santos, no litoral paulista.

Nas imagens de câmeras de segurança que circulam pelas redes sociais, é possível ver dois homens se aproximando de Marcelo e, na sequência chegam mais cinco, que o rodeiam. Ele leva um soco e cai desacordado. Após a agressão e com o rapaz desacordado, os criminosos mexem nos bolsos de Marcelo e correm.

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A polícia trata o caso como um latrocínio, roubo seguido de morte, e utilizam as imagens de câmeras de segurança, vídeos que circulam na internet e depoimentos para identificar os suspeitos. Marcelo foi inicialmente socorrido pela Santa Casa de Santos e depois transferido para o Hospital São Paulo, unidade universitária vinculada à Universidade Federal de São Paulo (Unesp), mas resistiu aos ferimentos.

Marcelo era engenheiro e fazia mestrado na Unesp. A faculdade divulgou uma nota de pesar, declarando solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Marcelo, lamentou e repudiou o ocorrido.

* Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca