Homem é preso suspeito de publicar conteúdo xenofóbico contra nordestinos

Um mineiro de 26 anos foi preso em flagrante, suspeito de publicar conteúdo xenofóbico contra nordestinos em uma rede social, em Espinosa, no Norte do estado. Segundo a Polícia Civil (PCMG), a postagem associa uma pessoa com sotaque nordestino e uma cena de agressão com um cinto, acompanhado de uma legenda que sugere violência motivada pela origem regional.
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O flagrante foi realizado por policiais civis nessa segunda-feira (26/10). Durante a abordagem, o celular do investigado também foi apreendido.
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Vídeo associava sotaque à violência
O conteúdo publicado mostra uma pessoa que aparentemente anuncia a venda de tapetes e fala com sotaque nordestino. Em seguida, a pessoa é associada a uma cena de agressão com um cinto. Na legenda que acompanha o vídeo, sugere a prática de violência contra pessoas do Nordeste em razão de sua origem regional.
A publicação também recebeu comentários de outros usuários, alguns deles apoiando à situação retratada. Segundo a Polícia Civil, essas interações poderão ser analisadas durante a investigação.
A corporação informou que o material foi identificado e preservado pelos investigadores para auxiliar na apuração. A análise do celular deverá contribuir para esclarecer as circunstâncias da publicação e reunir elementos sobre a possível prática de crimes.
Autuado por três artigos
O jovem foi autuado com base nos artigos 20 e 20-A da Lei nº 7.716/1989, que trata de crimes resultantes de preconceito e discriminação, e no artigo 286 do Código Penal, que prevê punição para quem incita publicamente a prática de crimes.
O artigo 20 abrange condutas de discriminação ou preconceito, incluindo os relacionados à procedência nacional. Já o artigo 20-A prevê aumento de pena de um terço até a metade quando os crimes previstos na lei são praticados em contexto ou com intuito de descontração, diversão ou recreação.
A investigação pretende apurar se houve discriminação por procedência nacional e incitação ao crime, além de verificar a possibilidade de outras infrações. Após a autuação, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.
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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.