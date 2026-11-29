Em todo o país, 46 apostadores acertaram as cinco dezenas - (crédito: Divulgação/Loterias Caixa)

Três apostas do Distrito Federal (DF) acertaram a quina da Mega-Sena, no sorteio 3092 realizado neste domingo (29/11). Cada uma delas foi premiada com cerca de R$ 40 milhões, porém ninguém conseguiu acertar as seis dezenas e receber o prêmio total, que acumulou em R$ 88 milhões.

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Uma das apostas ganhadoras foi feita nas Loterias Castelo Forte, que possui unidades em Ceilândia, Jardim Botânico e Samambaia. As outras duas apostas foram feitas on-line.

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Os números sorteados hoje foram 03 - 29 - 30 - 39 - 44 - 51. Ao todo, 46 apostas acertaram a quina. O próximo sorteio da Mega-Sena ocorrerá na terça-feira (1°/12).