Passageira se fere após carro colidir contra um poste na DF 250

Uma mulher de 48 anos se feriu após o veículo onde ela estava como passageira colidir contra um poste de iluminação pública e uma placa de sinalização na Rodovia DF 250, sentido Planaltina, em frente à Ferragens Ribeiro, no Itapoã. O acidente ocorreu por volta das 10h40 desta segunda-feira (10/6).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 10h48. No local, os agentes se depararam com o condutor do veículo, de 76 anos, sem ferimentos. A passageira apresentava escoriações pelo corpo, sem gravidade. Ela foi atendida pelos socorristas e transportada consciente e orientada para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

Uma das duas faixas de rolamento foi interditada durante a manhã para o atendimento. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF). Não há informações sobre a dinâmica do acidente.