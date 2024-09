Abav Expo reúne representantes do setor de viagens e turismo em Brasília

A maior feira de turismo da América Latina desembarcou em Brasília e hospedou-se, até sábado (28/9), no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). Organizada pela Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), a 51ª edição da Abav Expo retorna à capital federal após 22 anos. De proporções monumentais, o evento anual reúne profissionais do turismo de todo o mundo para apresentar tendências, promover negócios, networking e capacitações no setor.

Segundo a presidente da ABAV, Ana Carolina Medeiros, a expectativa é movimentar mais de R$ 30 milhões e atrair cerca de 10 mil visitantes por dia, além dos 22 mil participantes previamente inscritos. Com uma área de aproximadamente 30 mil m², a feira conta com mais de 200 expositores, representando mais de 1.500 marcas de toda a cadeia do turismo.

"O impacto da feira é significativo, especialmente para a cidade que sedia o evento. Em Brasília, os participantes estão hospedados nos hotéis, consumindo em restaurantes, usando transporte e gerando um impacto financeiro positivo imediato. Além disso, há a questão da empregabilidade: muitas pessoas foram contratadas para ajudar na montagem da feira, nos estandes e na prestação de serviços. O turismo é uma fonte real de receita e empregos", explicou Ana Carolina.

Além de empresas relacionadas ao turismo, o evento recebe estandes de todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal, que buscam mostrar seus atributos e incentivar os visitantes a conhecer o Brasil mais a fundo. No estande do GDF, estão sendo oferecidos produtos premiados de Brasília, como cachaças, vinhos das vinícolas locais e café. Os visitantes da feira que passarem pelo local também podem conhecerem as principais rotas turísticas e o que há de melhor para aproveitar na cidade durante o evento.

O secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo, reafirma a importância do turismo para a economia local. "A feira é uma grande oportunidade para movimentar a economia da cidade, com serviços como hotelaria, bares, restaurantes, além de mostrar tudo o que nossa cidade tem a oferecer", declarou ao Correio. Segundo ele, desde o início desta gestão, a pasta trabalha com o apoio do governador Ibaneis Rocha (MDB) para o crescimento do turismo na capital. "Agora, além de ser a capital do Brasil, Brasília é a capital do turismo".

O evento abrirá suas portas ao público, amanhã, com uma entrada solidária. O investimento, a partir de R$ 20, será totalmente destinado à organização Médicos Sem Fronteiras (MSF). Os ingressos estarão disponíveis na bilheteria da ABAV Expo 51. Durante o evento, os visitantes poderão conhecer mais sobre as ações da MSF em regiões afetadas por crises humanitárias e terão a oportunidade de contribuir diretamente com a organização, seja por meio de doações ou adquirindo produtos solidários.

Um mundo que se conecta

Além de atrair visitantes para a cidade, a feira também reúne expositores que oferecem uma perspectiva única sobre Brasília, promovendo negociações que valorizam ainda mais a capital. Danillo Barbizan, diretor de vendas da companhia aérea Gol, ressaltou que a capital é essencial para a estratégia de voos da empresa. "A cidade movimenta os voos não apenas com o transporte de políticos, mas também é importante para a distribuição de voos domésticos e internacionais. Geograficamente, é uma posição privilegiada, que permite que a Gol utilize a cidade não apenas como destino final, mas também como um ponto de conexão para passageiros que viajam entre o Sul, o Nordeste e o Norte do Brasil", explicou Danilo. Ele pontuou que Brasília também é fundamental para a internacionalização da empresa.

A TAP Air Portugal também está presente no evento e ressaltou ao Correio a importância do DF para a companhia. "A TAP investe no Distrito Federal há 17 anos, operando um voo diário entre a capital do Brasil e a capital de Portugal, Lisboa. Esse é nosso grande investimento, pois identificamos uma demanda significativa. Para nós, é uma grande oportunidade de negócios e parte da nossa estratégia de conectar o Brasil à Europa. É uma responsabilidade, mas também um privilégio e uma honra sermos a única companhia aérea internacional que oferece voos diretos de Brasília para a Europa", contou Carlos Antunes, diretor da TAP nas Américas.

No setor hoteleiro, a rede de hotéis Windsor busca incentivar o desenvolvimento local, especialmente nas cidades onde tem unidades, como no Rio de Janeiro e Brasília. "Atualmente, estamos reformando o Windsor Plaza Brasília, com a previsão de finalizar essa reforma no ano que vem. Brasília é uma praça muito relevante, com taxas de ocupação que chegam a 90% durante a semana", afirmou o gerente de marketing e comunicação da rede, Vítor Almeida.

Segundo Fábio Godinho, ceo da CVC Corp, o Distrito Federal tem se posicionado como um destino interessante não apenas para turismo de negócios, mas também para turismo de lazer. "Acredito que os brasileiros deveriam conhecer mais sobre Brasília. Além de ser uma cidade histórica, ela também possui uma riqueza cultural e natural extraordinária, com atrações como a Chapada dos Veadeiros e outros ambientes", argumentou.

Sustentabilidade

O Sebrae também está presente no evento com o objetivo de abordar o tema da sustentabilidade em todos os seus eixos: econômico, ambiental e social. Com a campanha "Um Sebrae para cada experiência", o estande apresenta os seis biomas brasileiros, cada um representado por um destino e um negócio apoiado pela empresa. "Por exemplo, no bioma Cerrado, estamos apresentando a Associação Comunitária Kalunga, que fica na Chapada dos Veadeiros. Assim, cada bioma tem um destino que o Sebrae apoia com um caso concreto, seja uma empresa ou uma associação", detalha Ana Clévia Guerreiro, coordenadora de Serviços e Economias do Futuro do Sebrae Nacional.