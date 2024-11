Natal Solidário leva crianças em situação de vulnerabilidade ao Nicolândia

O Natal Solidário que será realizado pela CDL no Nicolândia foi tema do CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta terça-feira (12/11). Aos jornalistas Roberto Fonseca e Arthur de Souza , a presidente da Fundação CDL— DF (Câmara de Dirigentes Lojistas) Andrea Vasquez, falou sobre o braço social da CDL— DF.

Andrea Vasques comentou que este ano o Natal Solidário, apoia 12 instituições e contempla mais de 500 crianças. ”Organizamos um mutirão na sede da CDL, onde voluntários ajudam a embrulhar os presentes e separar os kits por idade e tamanho. O trabalho vai das 14h até meia-noite, até o dia 25 de dezembro, para que tudo esteja perfeito para a festa no dia 26”, ressaltou.

Esse ano o evento ocorrerá no Nicolândia, em vez do pavilhão Anísio Teixeira, onde era realizado todos os anos e quem quiser participar pode ajudar de várias formas, seja comprando o kit com roupas, sapatos e presentes personalizados para cada criança, seja contribuindo financeiramente via PIX. para mais informações entrar em contato pelo telefone 99212-5000.

A presidente da Fundação CDL salienta que a festa é uma tarde cheia de diversão, com transporte garantido para as crianças, alimentação, brincadeiras e até jogos. “O Papai Noel estará presente para distribuir os brinquedos, que algumas instituições guardam para o dia 24, noite de Natal. É um momento de grande emoção para todos nós, e qualquer pessoa que queira participar, seja como voluntário ou doador, é muito bem-vinda na CDL. A cada ano, essa experiência se torna um "vício do bem" para quem participa”, explicou.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti

