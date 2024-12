Forte chuva causa estragos no Trecho 3 do Sol Nascente

Na tarde desta segunda-feira (9/12), fortes pancadas de chuva atingiram o trecho 3 do Sol Nascente, causando uma série de prejuízos. A região, que está em obras, continua enfrentando problemas por causa de fortes tempestades. Imagens de vídeo gravadas pelo perfil Ceilândia Muita Treta mostram uma moto sendo arrastada pela força da água. O veículo não foi completamente levado, porque ficou preso a um carro que estava estacionado na pista.

Por causa do volume de água e da falta de escoamento na região, a via ficou alagada. Trechos do asfalto também foram arrancados. Segundo moradores, esse trecho tinha sido recapeado na semana anterior.

O trecho 3 do Sol Nascente vem sofrendo com recorrentes enxurradas. A Secretaria de Obras (SODF) diz que está realizando serviços de implementação de sistema de drenagem, pavimentação, calçadas e meios-fios.

Sobre o asfalto que foi arrancado da via, a SODF afirma que é um pavimento provisório que será refeito sempre que necessário, durante o período chuvoso.

As obras de infraestrutura que acontecem no Sol Nascente ultrapassam R$ 630 milhões investidos pelo Governo do Distrito Federal. Nos trechos em que as obras ainda não foram finalizadas, estão sendo realizados serviços paliativas com o intuito de minimizar os transtornos causados pelas chuvas.

* Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado