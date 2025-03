Pesquisa aponta mudanças no perfil da população do DF: 58% nasceram aqui

24/03/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - CB.Poder entrevista Manoel Clementino, presidente do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal ? IPE - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O perfil e a formação escolar da população do Distrito Federal, apontados pela pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPE-DF), foram alguns dos temas debatidos no CB. Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta segunda-feira (24/3), que teve como convidado Manoel Clementino, presidente do IPE-DF. Às jornalistas Ana Maria Campos e Jaqueline Fonseca ele ainda divulgou o número real da população do DF.

Pela primeira vez, a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD), realizada pelo IPE-DF, foi realizada de forma ampla nas 35 Regiões Administrativas do DF. O presidente do instituto comentou sobre o trabalho empenhado durante o ano passado. “Tivemos um longo trabalho, exercido durante oito meses, com mais de 150 pessoas envolvidas. Fizemos 58 mil visitas e tivemos 25 mil questionários validados para a pesquisa”, comenta. Segundo Manoel, 12 municípios do Entorno e a área rural do DF foram percorridos para obter uma pesquisa mais completa.

Clementino ainda explicou sobre a quantidade de habitantes que, em pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), eram baseadas em projeções, o que gerava um número não real da população do DF. “O número que as pesquisas mostravam eram superiores a 3 milhões de habitantes. Quando o IBGE fez a recontagem do censo chegou à conclusão de que o DF tem uma população de 2,982 milhões de habitantes”, explica.

Com a realização da pesquisa, o perfil da população do DF foi definido, incluindo gênero, identificação racial, grau de letramento e idade. “Os dados que tivemos demonstraram que a população é majoritariamente formada por mulheres. Negros e pardos também são maioria. Nossa média de idade também é baixa, ficando entre 35 anos e com alto índice de pessoas alfabetizadas e que possuem ensino superior”, comenta.

A pesquisa mostrou que a origem da população do DF sofreu mudanças em relação aos últimos censos. “Atualmente, a população é composta, majoritariamente, por pessoas nascidas no Distrito Federal, o que representa cerca de 58%”. Ainda sobre a origem da população, ele reforça que a taxa de pessoas que saem do seu estado e vêm para o DF ainda é significativa. “Temos uma parcela muito grande de pessoas vindas do Nordeste, que continua sendo a região em que mais pessoas vêm para cá, principalmente da Bahia. Em segundo lugar, temos o Goiás, que é uma região vizinha, e também recebemos muitos mineiros”, completa.

* Estagiário sob a supervisão de Márcia