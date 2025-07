GDF promove minicurso de mecanização agrícola para mulheres com certificação

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria da Mulher (SMDF), deu início nesta quinta-feira (17/7) ao minicurso de Mecanização Agrícola para Mulheres. Realizada em parceria com a Universidade de Brasília (UnB) e o Instituto Movimento Brasil, a capacitação segue até sexta-feira (18/7) e contempla cerca de 30 participantes, entre produtoras rurais, estudantes e profissionais da área. A iniciativa é viabilizada com recursos provenientes de emenda parlamentar da deputada distrital Jaqueline Silva.

O objetivo do curso é proporcionar às mulheres conhecimentos técnicos sobre a operação de máquinas agrícolas, como tratores, colheitadeiras, semeadeiras e pulverizadoras, e o uso dessas ferramentas em diferentes etapas do processo produtivo. A formação inclui ainda orientações sobre regulagens para diversos tipos de solo e culturas, prevenção de acidentes e inovações tecnológicas, como agricultura de precisão e uso de drones. Ao final, todas as participantes receberão certificado.

A capacitação é conduzida pelo professor Tiago Pereira da Silva Correia, da UnB, que também é diretor da Fazenda Água Limpa, campus experimental da universidade. Ele aborda temas como os fundamentos da mecanização agrícola, estratégias para aumento da produtividade, redução de custos e melhoria da eficiência no campo.

Segundo o docente, o curso oferece ainda aprendizados sobre manutenção preventiva, preditiva e corretiva das máquinas. “Essa iniciativa tem valor social e acadêmico. A comunidade é diretamente beneficiada pela atuação conjunta entre a Secretaria da Mulher e a Universidade de Brasília”, ressalta.

Para a vice-governadora do DF, Celina Leão, a ação vai além da qualificação técnica. “Essa iniciativa representa uma verdadeira inclusão, fortalecendo a agricultura e demonstrando o compromisso do poder público com a promoção da igualdade de oportunidades”, afirmou.

Além da parte prática, o curso também propõe reflexões sobre o papel das mulheres no setor agropecuário, com debates sobre superação de barreiras culturais, fortalecimento da liderança feminina e construção de redes de apoio no meio rural.

A subsecretária de Ações Temáticas da SMDF, Dayane Timóteo, explica que a atividade integra um termo de fomento firmado entre a secretaria, o Instituto Movimento Brasil e a UnB.“O projeto se chama Mulheres na Agropecuária e inclui não apenas os cursos, mas também visitas técnicas e palestras em escolas públicas”, detalha.

Dayane Timóteo afirma que 400 mulheres já foram atendidas pela iniciativa. “Quando uma mulher se capacita aqui, ela pode voltar para cuidar da sua propriedade. E mesmo aquelas que ainda não têm uma terra, mas desejam aprender, saem preparadas para atuar no mercado de trabalho”, completa.