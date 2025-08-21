Homem é preso em aeroporto de Brasília por abandono de animal

por Walkyria Lagaci*

Na noite da última quarta-feira (20/8), um homem foi preso em operação realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), dentro de aeronave que acabava de pousar na capital, por abandonar sua cadela antes da viagem.

O caso teve início em Florianópolis (SC), quando o autor tentou embarcar no Aeroporto Internacional Hercílio Luz acompanhado de um cão. Ao ser impedido de seguir viagem com o animal, abandonou a cadela no terminal e seguiu rumo a Brasília, onde pretendia pegar outro avião para Manaus.

A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) e a Polícia Federal (PF), comunicaram o episódio à Delegacia de Proteção ao Turista (DPTUR/SC), que imediatamente repassou as provas à Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA) e à PCDF.

A equipe da DRCA acionou a empresa Inframérica, responsável pelo Aeroporto Internacional de Brasília, e contou com apoio da Polícia Federal, que efetuou a prisão do passageiro a bordo da aeronave, que acabava de pousar no Distrito Federal.

O homem confessou o crime, alegando que vendeu todos os bens da família para retornar a Manaus e, diante da impossibilidade de embarcar com o animal, optou por deixá-lo no aeroporto. A cadela foi resgatada pelas equipes locais e encontra-se em segurança.

O autor do crime responderá por maus-tratos a animais, com pena que pode chegar até 5 anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda.

* Estagiária com supervisão de Márcia Machado