Ceilândia recebe evento gratuito sobre inovação social e lançamento de livro

No auditório do IESB da Ceilândia será encerrado, neste sábado (13/9), uma fase do projeto Bate Papo 3º Setor e o lançamento oficial do livro “Não Devolvemos Dinheiro”, de Tito Santana, referência nacional em inovação e impacto social.

O Bate Papo 3º Setor é reconhecido por oferecer conteúdo gratuito sobre captação de recursos, governança, legislação e inovação social. Nesta edição, mais de 140 horas de conteúdo foram compartilhadas com a participação de 20 especialistas de várias regiões do país.

Leia também: Apoio técnico na gestão de recursos públicos

Agora, o projeto sai do virtual e ganha corpo no presencial, com um evento das 9h às 18h, que terá palestras, rodas de conversa, apresentações culturais e stands de parceiros.

O destaque da programação é o lançamento do livro “Não Devolvemos Dinheiro”, uma obra sobre gestão eficiente de projetos sociais. Com linguagem acessível, a publicação de Tito Santana, nomeado pela Forbes Brasil como um dos jovens líderes de destaque em 2024, busca empoderar organizações do terceiro setor a entregar resultados concretos e evitar a temida devolução de recursos públicos.

O evento é gratuito e aberto ao público, mas as inscrições devem ser feitas no Sympla, com limite de vagas. Uma oportunidade única para quem atua ou deseja atuar com propósito.

Serviço

Encerramento do Bate Papo 3º Setor + Lançamento do livro "Não Devolvemos Dinheiro"

Data: 13 de setembro

Horário: 09h às 18h

Local: Auditório do IESB Ceilândia/ QNN 31, áreas Especiais BC/D/E – Ceilândia, Brasília-DF

Inscrições: Gratuitas pelo Sympla com vagas limitadas

