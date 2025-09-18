Vem aí o Meu GDF, aplicativo voltado aos servidores públicos locais

A expectativa do governo é expandir o aplicativo, em breve, para todos os servidores dos diferentes órgãos e secretarias do GDF - (crédito: Whisk/imagem meramente ilustrativa)

O Governo do Distrito Federal prepara o lançamento do Meu GDF, novo aplicativo voltado a servidores públicos do funcionalismo local. A plataforma teve o nome escolhido após votação interna na Secretaria de Economia. Ao todo, 167 pessoas vinculadas à pasta participaram da votação. O nome vencedor, Meu GDF, recebeu 56 votos, superando alternativas como GDFServidor (50), ConectaServ (33), ServiGDF (15) e GDFácil (13).

Desenvolvido pela Secretaria Executiva de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), o aplicativo tem como objetivo centralizar e simplificar o acesso a serviços internos. A ferramenta, em um primeiro momento, será de uso restrito aos servidores da Secretaria de Economia.

O app será personalizado de acordo com o perfil do usuário e reunirá funcionalidades como a identidade funcional digital, consulta a contracheques, informações sobre férias e abonos, além da abertura de chamados de suporte em TI e infraestrutura predial.

A expectativa do governo é expandir o aplicativo, em breve, para todos os servidores dos diferentes órgãos e secretarias do GDF. O projeto também prevê integração com outras soluções já existentes, como o Sistema de Gestão de Estagiários (Sigest) e o clube de descontos oferecido ao funcionalismo.

Manejo de pragas de olho na COP30

A CropLife Brasil (CLB) e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) realizam, na quinta-feira da semana que vem, um workshop técnico com foco em tecnologias e manejo integrado de pragas voltado à agenda do clima. Na ocasião, as entidades vão reunir representantes da academia e produtores rurais em um debate construtivo sobre soluções práticas e escaláveis de manejo na lavoura e integração de diferentes insumos e ferramentas de cultivo para prevenção e controle de infestações. "A integração de tecnologias no campo, incluindo o manejo integrado de pragas, é uma abordagem eficiente e que beneficia não somente o produtor como também o meio ambiente", afirma o presidente da Croplife Brasil, Eduardo Leão. O evento em Campinas (SP) é a segunda entrega do pacote de compromissos assumidos pela CLB e IICA com foco na agenda propositiva da Conferência do Clima da ONU, que será realizada em novembro, em Belém, a COP30.

Grupo Santa avança para São Paulo

Com 11 unidades de saúde, entre hospitais gerais e centros especializados, no Distrito Federal e na região Centro-Oeste, o Grupo Santa anunciou ontem a aquisição de um hospital em Bauru (SP), em parceria com a Rede One Care, referência em saúde suplementar na região. Recém-construída e com inauguração prevista até o fim do ano, a unidade se chamará Hospital Santa Lúcia Bauru. Em um primeiro momento, serão 170 leitos e serviços de pronto-atendimento adulto e infantil, UTI adulto, pediátrica e neonatal, centros de oncologia e diagnóstico por imagem, além de 10 salas cirúrgicas, incluindo uma híbrida equipada com hemodinâmica e tomografia. O projeto contempla ainda uma maternidade, com suítes para partos humanizados.

A nova unidade do Grupo Santa será em Bauru e está em fase adiantada das obras (foto: Divulgação)

Segundo o CEO do Grupo Santa, Gustavo Fiuza, a sinergia entre as duas organizações foi fundamental para o acordo. "O Grupo Santa está sempre atento a novas oportunidades para ampliar sua rede e levar saúde de qualidade às regiões onde atua. A parceria com a Rede One Care foi construída com base em valores compartilhados para oferecer assistência de excelência, com tecnologia de ponta, profissionais altamente qualificados e foco absoluto no paciente", afirma.

Seminário jurídico do CBIC

A capital federal vai sediar, hoje e amanhã, o X Seminário Jurídico da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), considerado um dos maiores eventos jurídicos do país voltado ao mercado imobiliário. O encontro, no auditório do Centro Empresarial CNC, reunirá especialistas, autoridades e representantes da cadeia produtiva para debater temas de impacto no ambiente de negócios, como litigância habitacional, alocação de riscos em contratos, tokenização de ativos e uso de inteligência artificial na construção.

Nova hamburgueria na Asa Norte

A Foster's Burger inaugurou ontem a mais nova unidade na Asa Norte, em frente ao Boteco Caju Limão, estabelecimento do mesmo grupo gastronômico, na CLN 202. A abertura, segundo os empresários, reforça o plano de expansão da marca na capital, que já conta com unidades na Asa Sul, Sudoeste e Águas Claras. O novo ponto na Asa Norte é a quinta loja aberta, sendo a segunda somente em 2025, e seguirá o padrão das demais unidades.

